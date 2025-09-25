Kawa to obok masła ten produkty spożywczy, który sieci dużych sklepów dosyć często oferują w promocyjnych cenach. W ofercie pojawiają się zazwyczaj dobre marki i spore limity. Dzięki temu można uzupełnić domowe zapasy i zaoszczędzić na zakupach.

Promocja na kawę rozpuszczalną. Do kiedy trwa promocja w Lidlu?

Ten tydzień kończy się promocją na kawę w sklepach sieci Lidl. Oferta obejmuje kawę rozpuszczalną. Ten rodzaj produktu jest dosyć popularny w Polsce. Wiele osób używa go nie tylko do picia, ale też do wypieków ciast, czy deserów. Dobra kawa rozpuszczalna, którą teraz można kupić w Lidlu, kosztuje o połowę taniej. Z oferty tej sieci można skorzystać przez najbliższych kilka dni a dokładnie od czwartku 24 września do soboty 27 września.

Tania kawa w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

W ramach oferty promocyjnej, z jakiej można skorzystać w sklepach sieci Lidl, tańszy będzie drugi produkt, który kupimy. Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z tej promocji, to ten drugi produkt kupimy o 50 proc. taniej. W ofercie znalazły się wszystkie kawy rozpuszczalne marki Bellarom. Dobrym sposobem na to, by zaoszczędzić ja najwięcej i skorzystać z promocji, jest zakup produktów w tej samej cenie.

Obniżka cen kawy w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Oferta promocyjna, którą proponuje swoim klientom Lidl i którą objęta jest kawa rozpuszczalna marki Bellarom, obowiązuje na pewnych zasadach. Mogą skorzystać z niej te osoby, które posiadają aplikację Lidl Plus. Można ją za darmo ściągnąć na telefon. W ramach obniżki cen kawy rozpuszczalnej w Lidlu obowiązują limity. Można kupić maksymalnie cztery kawy.