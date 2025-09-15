Masło to produkt, który jest potrzebny w wielu domach, ale od pewnego czasu kosztuje naprawdę sporo. Dlatego też często wręcz na wagę złota są promocje, dzięki którym można je kupić dużo taniej.

Promocja w jednej z dużych sieci. Gdzie kupimy tańsze masło?

Tym razem promocję na masło proponują sklepy sieci Aldi. To właśnie niższą ceną tego produktu rozpoczyna tydzień ta sieć. Promocja trwa długo, więc czasu na zakupy jest sporo a zasady promocji są dosyć proste. W ofercie tej możemy dostać darmowe masło i kupić je w dużo niższej cenie.

Darmowe masło w Aldi. Jak skorzystać z oferty?

Promocja na tanie i darmowe masło w sieci sklepów Aldi będzie trwała od poniedziałku 15 września do soboty 20 września. Oferta na darmowe masło w Aldi to oferta, w ramach której można kupić dwie kostki masła a jedną dostać za darmo.

Promocja dotyczy jednego, konkretnego produktu a dokładnie masła ekstra Łaciate 83% w kostkach po 200 g. Masło to w regularnej cenie sprzedawane jest w Aldi za 8,99 zł. Biorąc z półki trzy masła, za każdą kostkę zapłacimy 5,99 zł a jedną dostaniemy gratis.

Masło w promocji w Aldi. Jakie limity obowiązują?

Tańsze masło w sieciach Aldi może kupić każdy. Nie trzeba mieć żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji. Limit, jaki obowiązuje na zakup masła w promocyjnej cenie w sklepach sieci Aldi to maksymalnie sześć kostek dziennie na jednego klienta.