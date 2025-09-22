Promocja na masło to obok obniżki cen kawy jedna z tych, na które klienci sieci sklepowych czekają i z której chętnie korzystają. Tym razem promocyjna cena tego produktu została ogłoszona przez sieć sklepów Biedronka.

Promocja na masło. Do kiedy trwa promocja w Biedronce?

W ramach tej promocyjnej oferty można kupić masło w niższej cenie i dostać je gratis. Promocja trwa dosyć długo, bo aż trzy dni. Masło w niższej cenie będzie można kupić od poniedziałku 22 września do środy 24 września.

Darmowe masło w Biedronce. Ile kostek można dostać gratis?

Masło w promocji w sklepach sieci Biedronka to oferta, w ramach której można kupić cztery kostki masła a dwie dostać gratis. To popularna w ostatnim czasie oferta na darmowe masło 4+2 gratis. Oferta dotyczy jednego konkretnego produktu a dokładnie masła ekstra Polskie marki Mlekovita w opakowaniach po 200 g.

Niższa cena masła w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

W ramach tej promocji obowiązują limity. Oznacza to, że w naszym koszyku może podczas jednego dnia zakupów może znaleźć się 6 kostek masła w ramach obowiązującej w Biedronce promocji. Niższa cena kostki masła w ramach tej obniżki cen wynosi 6,33 zł.

Niższa cena i darmowe masło w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Z oferty Biedronki na tańsze masło i darmowe kostki można skorzystać, ale jest pewien warunek. Trzeba posiadać kartę albo aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe.