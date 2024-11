W roku 2025 przewiduje się znaczące zmiany w wysokości świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W szczególności osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą oczekiwać podwyżek. Związane jest to bezpośrednio z planowaną waloryzacją renty socjalnej, która będzie miała wpływ na wysokość świadczenia wspierającego. Maksymalna kwota tego świadczenia może osiągnąć poziom 4136 złotych, co stanowi istotne zwiększenie w porównaniu do poprzednich lat.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Czym jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy finansowej wprowadzona w Polsce od 1 stycznia 2024 roku. Jest skierowana do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, które potrzebują dodatkowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Celem świadczenia wspierającego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych osób z niepełnosprawnościami, oraz zwiększenie samodzielności i poprawienie jakości życia osób niepełnosprawnych.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie wspierające?

Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba z niepełnosprawnością musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, powinna ukończyć 18. rok życia oraz posiadać wydaną przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzję, w której określony zostanie poziom jej potrzeby wsparcia. Wartość tego poziomu powinna mieścić się w przedziale od 70 do 100 punktów.

Warto podkreślić, że świadczenia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów mogą być mylące ze względu na różnorodność nazw. Świadczenie wspierające, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne to odrębne formy wsparcia finansowego, różniące się zarówno kwotą, jak i kryteriami przyznawania.

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do ZUS. Szczegółowe informacje na temat składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej ZUS lub w najbliższej jego placówce. Co ważne, świadczenie wspierające nie jest zależne od dochodu. Decyzję o przyznaniu świadczenia i jego wysokości podejmuje ZUS, a samo świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2024 roku i 2025 roku

Od 1 stycznia do 1 marca 2025 osoby z niepełnosprawnością otrzymają:

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów - 3918 zł,180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów - 3383 zł,120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów - 2256 zł,80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów - 1425 zł,60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów - 1069 zł.

Od 1 marca 2025 osoby z niepełnosprawnością otrzymają najprawdopodobniej:

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów - 4135 zł,180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów - 3207 zł,120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów - 2138 zł,80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów - 1504 zł,60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów - 1128 zł.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego

I etap – od 1 stycznia 2024 roku – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pktII etap – od 1 stycznia 2025 roku – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pktIII etap – od 1 stycznia 2026 roku – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium