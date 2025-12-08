Dni wolne od pracy w 2025 roku

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce określa Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28). W 2025 roku są to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek) - Święto Pracy

3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia

Kiedy przerwa świąteczna 2025?

24 grudnia 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 6 grudnia 2024 r. zmieniającą przepisy dotyczące dni wolnych od pracy. Na jej mocy Wigilia, czyli 24 grudnia, została oficjalnie wprowadzona jako nowy dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tą zmianą w tym roku, bez brania dodatkowych dni wolnych, większość pracowników może cieszyć się pięciodniowym wolnym, które obejmie:

24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

26 grudnia (piątek) – drugi dzień Bożego Narodzenia;

27 grudnia (sobota);

28 grudnia (niedziela).

Biorąc jednak dodatkowe kilka dni urlopu w okresie okołobożonarodzeniowym, przerwę świąteczną w 2025 roku można znacząco wydłużyć. Jak więc najlepiej zaplanować urlop na święta 2025? Oto możliwe warianty.

2 dni urlopu i 9 dni przerwy świątecznej w 2025 roku

W 2025 roku układ kalendarza sprzyja dłuższemu wypoczynkowi, nawet przy minimalnym wykorzystaniu dni urlopowych. Wystarczy wziąć wolne 22 i 23 grudnia (poniedziałek i wtorek), aby zyskać aż 9 dni nieprzerwanego odpoczynku. Dzięki korzystnemu połączeniu weekendów oraz ustawowych dni wolnych – Wigilii i Bożego Narodzenia – pracownicy będą mogli odpoczywać już od soboty 20 grudnia aż do niedzieli 28 grudnia.

7 dni urlopu i 18 dni przerwy świątecznej w 2025 roku

Planując urlop jeszcze odważniej, można w 2025 roku stworzyć prawdziwie rekordową przerwę świąteczno-noworoczną. Wystarczy wykorzystać 7 dni urlopu, aby zyskać aż 18 dni wolnego – od 20 grudnia 2025 roku do 6 stycznia 2026 roku. Tak długi odpoczynek jest możliwy, ponieważ oprócz świąt Bożego Narodzenia dniami ustawowo wolnymi są również wypadający w czwartek Nowy Rok (1 stycznia) oraz przypadające we wtorek Święto Trzech Króli (6 stycznia). W rezultacie, łącząc weekendy, święta i kilka dni wolnych z pracy, można zaplanować najdłuższy zimowy urlop bez konieczności wykorzystywania dużej części puli urlopowej. To idealna szansa na dłuższy wyjazd, spokojny czas z rodziną lub pełną regenerację tuż przed początkiem nowego roku.

18- dniowa przerwa świąteczna także w szkołach

18-dniową przerwą będą się mogli cieszyć także uczniowie większości szkół. Choć oficjalnie, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2025/2026 opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przerwa świąteczna w szkołach trwa od 22 do 31 grudnia, wolnych dni jest znacznie więcej. 22 grudnia to poniedziałek, więc uczniowie do szkół po raz ostatni pójdą w piątek (19 grudnia). Ponadto, szkoły również obejuje Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dlatego wolne będą również Nowy Rok (1 stycznia) oraz Święto Trzech Króli (6 stycznia). W związku z tym uczniowie musieliby mieć lekcje 2 stycznia (piątek) oraz 5 stycznia (poniedziałek), jednak w większości placówek dyrektorzy na te dni przyznali tzw. dni dyrektorskie, w związku z czym przerwa świąteczna w szkołach potrwa aż 18 dni: od 20 grudnia do 6 stycznia.

Podstawa prawna: