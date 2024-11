Zmiany w podatkach i przepisach od 1 stycznia 2025 roku

Jak podaje wnp.pl, w przyszłym roku największe firmy z pewnością zmierzą się z nowym obowiązkiem raportowania JPK-CIT. Losy innych zmian podatkowych, takich jak podatek od nieruchomości czy nowe obciążenia dla fundacji rodzinnych, wciąż wiszą na włosku. Podatek minimalny jest już prawie pewny, czeka tylko na podpis prezydenta.

Od 2025 roku możemy spodziewać się także wzrostu obciążeń podatkowych na poziomie lokalnym i składki ZUS, co wiąże się z rosnącą inflacją i wynagrodzeniami. Mniejsze firmy mogą liczyć na ulgi, takie jak niższe składki zdrowotne i możliwość korzystania z kasowego PIT, jednak większe przedsiębiorstwa obawiają się utraty dotychczasowych preferencji i czekają na bardziej znaczące zmiany, jak przywrócenie zryczałtowanej składki zdrowotnej czy zniesienie niektórych podatków.

Zmiany w przepisach w 2025 roku

Raportowanie JPK CIT

Wprowadzenie JPK CIT od 2025 roku dla największych podmiotów gospodarczych oznacza rewolucję w raportowaniu podatkowym. Firmy te będą musiały nie tylko składać bardziej szczegółowe zeznanie CIT, ale także prowadzić księgi rachunkowe wyłącznie w formie elektronicznej. Ten nowy obowiązek, który stopniowo obejmie wszystkie firmy, ma na celu zwiększenie efektywności kontroli podatkowych i utrudnić ukrywanie nieprawidłowości.

Kasowy PIT

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, których roczny obrót nie przekracza 1 mln zł, zyskają możliwość dobrowolnego zastosowania kasowego systemu rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nowe przepisy pozwolą na odroczenie momentu opodatkowania do chwili faktycznego otrzymania płatności od kontrahenta.

Nowe kody PKD

Wraz z nowym rokiem przedsiębiorcy zyskają nową klasyfikację działalności gospodarczej – PKD 2025. Chociaż przez dwa lata będą mogły być stosowane oba rodzaje kodów, to warto jak najszybciej zaktualizować swoje dane. Szczególnie istotne jest to w przypadku firm ubiegających się o dofinansowanie, gdzie wymagany jest odpowiedni kod PKD.

Zmiana limitów

Spadek kursu euro względem złotego spowoduje, że w 2025 roku mniej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z preferencyjnych form opodatkowania. Limity podatkowe, które określają, jakie firmy mogą korzystać z uproszczonych zasad rozliczeń, są bowiem ustalane na podstawie kursu euro. W związku z tym, że kurs ten się obniżył, limity w złotych również będą niższe. Dla przykładu, firmy korzystające z ryczałtu będą musiały od przyszłego roku ograniczyć swoje przychody, aby nadal móc korzystać z tej formy opodatkowania. Ponadto od nowego roku podniesiony zostanie próg przychodowy uprawniający do prowadzenia uproszczonych form księgowości. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz niektóre spółki osobowe będą zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, jeśli ich roczny przychód przekroczy równowartość 2,5 mln euro.

Obowiązek segregowania odpadów

Z początkiem 2025 roku wejdą w życie nowe, bardziej szczegółowe przepisy dotyczące segregacji odpadów budowlanych. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do podziału odpadów na sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (beton, cegła, płytki, ceramika, kamień). Nowelizacja ustawy, która wkrótce trafi pod obrady Sejmu, znosi obowiązek sortowania odpadów bezpośrednio na placu budowy, upraszczając tym samym procedury dla przedsiębiorców.

Mały ZUS plus

Dotychczasowe przepisy dotyczące "Małego ZUS Plus" były interpretowane w sposób niekorzystny dla przedsiębiorców. ZUS uważał, że przerwa między okresami korzystania z ulgi wynosi 3 lata. Nowe przepisy jednoznacznie określają, że przerwa ta będzie wynosić 23 miesiące. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli częściej korzystać z niższych składek.

Zmiany w podatkach w 2025 roku

Od początku 2025 roku w polskim systemie podatkowym wprowadzony zostanie nowy podatek, określany jako "globalny podatek wyrównawczy". Ustawa regulująca tę kwestię została przyjęta przez polski parlament w przyspieszonym trybie i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta. Celem tego nowego obciążenia finansowego, zgodnego z unijnymi regulacjami, jest przeciwdziałanie praktykom polegającym na przenoszeniu zysków przez duże międzynarodowe koncerny do krajów o preferencyjnych systemach podatkowych. Stawka tego podatku została ustalona na poziomie 15 proc. i będzie miała zastosowanie do największych grup kapitałowych, których roczne przychody przekraczają znaczący próg 750 milionów euro. Obowiązek podatkowy obejmie zarówno podmioty dominujące w tych grupach, jak i ich zależne spółki.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców

W 2025 roku planowane są istotne modyfikacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej. Osoby rozliczające podatek według skali podatkowej będą zobowiązane do opłacania składki w wysokości 9 proc. od kwoty odpowiadającej 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na miesięczną kwotę około 310 zł. Przedsiębiorcy korzystający z liniowej stawki podatkowej będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch sposobów obliczania składki: stałej kwoty 310 zł dla dochodów do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia lub 4,9 proc. od nadwyżki dochodu powyżej tego progu. Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem zapłacą składkę w zależności od wysokości osiągniętego przychodu, przy czym maksymalna kwota składki wyniesie 700 zł. Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość opłacania tylko jednej składki zdrowotnej w przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeniowych.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy, która ma na celu zmianę zasad wyliczania składki zdrowotnej. Jedną z kluczowych zmian jest wyłączenie dochodów ze sprzedaży środków trwałych z podstawy wymiaru tej składki. Oznacza to, że niezależnie od wybranej formy opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt), przychody ze sprzedaży majątku trwałego nie będą już wpływały na wysokość składki zdrowotnej. Projekt zakłada również, że niezamortyzowana wartość sprzedanego środka trwałego nie będzie mogła być ujęta jako koszt podatkowy. Jednocześnie, odpisy amortyzacyjne dokonane przed sprzedażą nadal będą miały wpływ na podstawę wymiaru składki.

Opodatkowanie fundacji rodzinnych

Wiceminister finansów, Jarosław Neneman, zapowiedział w sierpniu br. istotne modyfikacje przepisów dotyczących fundacji rodzinnych, które mają wejść w życie od przyszłego roku. Chociaż szczegółowy projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, wiadomo już, że sprzedaż majątku wniesionego do fundacji w ciągu pierwszych 15 lat od jej utworzenia będzie podlegała 19 proc. podatkowi dochodowym od osób prawnych (CIT). Jednocześnie, podatnicy będą mieli możliwość obniżenia tego podatku o 15 proc. CIT naliczonego przy wypłacie środków beneficjentom fundacji.

Ulga termomodernizacyjna

Od początku 2025 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie urządzeń i usług kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, z zakresu tej ulgi zostaną wyłączone wydatki związane z zakupem i montażem kotłów na paliwa kopalne, takich jak olej czy gaz, oraz koszty przyłącza do sieci gazowej. Natomiast ulga obejmie nowe inwestycje, takie jak montaż mikroinstalacji wiatrowych oraz systemów magazynowania energii.

e-Doręczenia

Początkowo zakładano, że od 1 stycznia 2025 roku zarówno podmioty publiczne (jak ZUS czy urzędy skarbowe), jak i przedsiębiorcy będą zobowiązani do korzystania z systemu e-Doręczeń. Jednak, w świetle najnowszych propozycji zmian prawnych, termin ten został przesunięty jedynie dla podmiotów publicznych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nadal będą musieli posiadać aktywny adres do e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 roku, natomiast instytucje publiczne otrzymały dodatkowe 12 miesięcy na wdrożenie tego rozwiązania.

Opłaty lokalne

1 stycznia 2025 roku nastąpi kolejna podwyżka maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów, wzrost ten wyniesie około 2,7 proc. i zostanie uzależniony od wskaźnika inflacji. W związku z powyższym, mieszkańcy gmin, które zdecydują się na podniesienie stawek podatków, mogą spodziewać się wyższych obciążeń finansowych związanych z podatkiem od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz różnego rodzaju opłat lokalnych, takich jak targowa, miejscowa czy uzdrowiskowa.

Fundusze inwestujące w najem nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego nowego instrumentu inwestycyjnego – spółek inwestujących w najem nieruchomości (SINN). SINN-y umożliwią zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym inwestowanie w szeroki wachlarz nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych. Zgodnie z proponowanymi przepisami, spółki te będą zobowiązane do wypłaty co najmniej 90 proc. swoich zysków w formie dywidendy oraz będą korzystały ze specjalnej, preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 10 proc.

Składki ZUS

W 2025 roku przedsiębiorcy zmierzą się z istotnym wzrostem obciążeń związanych z ubezpieczeniem społecznym. Prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,1 proc. bezpośrednio przełoży się na podwyżkę podstawy wymiaru składek ZUS. W konsekwencji, przedsiębiorcy będą musieli odprowadzać miesięcznie o 173,64 zł więcej na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy.

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2025 roku: składka emerytalna (1015,78 zł), składka rentowa (416,30 zł), składka chorobowa: (127,49 zł), składka wypadkowa (86,90 zł), fundusz pracy (127,49 zł). Łączna roczna podwyżka wyniesie więc 2083,68 zł. Wysokość składek zdrowotnych jeszcze nie została podana.

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku ulegnie znaczącej podwyżce, osiągając poziom 4666 złotych brutto miesięcznie. W konsekwencji, pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie netto wynoszące około 3510,92 złotych. Równolegle, minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 złotych brutto.

Akcyza i VAT

Od początku 2025 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące stawek podatku VAT oraz akcyzy. Wśród najważniejszych zmian można wymienić: obniżenie stawki VAT do 0 proc. dla statków i łodzi ratowniczych, utrzymanie preferencyjnej stawki 8 proc. dla wyrobów medycznych oraz podwyższenie stawki VAT do 23 proc. dla wyrobów z konopi siewnej przeznaczonych do palenia. Ponadto, nowe regulacje wprowadzają korzystniejsze zasady dotyczące akcyzy dla przedsiębiorców zajmujących się reeksportem samochodów oraz badaniami naukowymi. W celu zapewnienia płynności na rynku energii, przedłużono termin stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem dla gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2.

Zwolnienie z VAT

Nowelizacja ustawy o VAT, która ma wejść w życie od stycznia 2025 roku, wprowadza korzystne zmiany dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną w Unii Europejskiej. Dzięki niej, firmy z siedzibą w innym kraju członkowskim UE będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku VAT w Polsce na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy krajowi, o ile spełnią określone warunki dotyczące obrotu.

Rejestracja na kasie fiskalnej

Nowe przepisy wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów znacząco zawężają krąg czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Od teraz, także sprzedaż towarów za pomocą automatów oraz świadczenie usług poprzez biletomaty będzie musiało być rejestrowane na kasie. Ta zmiana ma na celu zwiększenie kontroli nad przepływami finansowymi i ograniczenie szarej strefy.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od maja 2024 roku trwają prace nad nową ustawą dotyczącą zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ma na celu ujednolicenie i usprawnienie przepisów w tym zakresie. Jedną z najważniejszych zmian jest propozycja zastąpienia zezwoleń na pracę oświadczeniami dla obywateli określonych krajów. Ponadto, starosta będzie mógł ograniczyć dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców w niektórych zawodach, w przypadku wystąpienia trudności na lokalnym rynku pracy.

