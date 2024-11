Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego może być niższa od należnej z powodu braków w dokumentacji dotyczącej przebiegu naszej kariery zawodowej. Złożenie wcześniej nieprzedstawionych dokumentów, takich jak np. świadectwa pracy, może przyczynić się do zwiększenia wysokości emerytury.

Donieś te dokumenty, a dostaniesz wyższą emeryturę

Brak świadectwa pracy sprzed 1999 roku oznacza, że okresy zatrudnienia w tym czasie nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości emerytury. Jest to sytuacja analogiczna do braku jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego w tym okresie. W konsekwencji wysokość otrzymywanej emerytury może być znacznie niższa w porównaniu do sytuacji, gdy posiadamy pełną dokumentację potwierdzającą nasz staż pracy.

W przypadku braku świadectwa pracy warto podjąć próbę odzyskania informacji o zatrudnieniu bezpośrednio od byłego pracodawcy. Jeżeli firma nadal działa, istnieje szansa na odnalezienie niezbędnych dokumentów w jej archiwum. Natomiast w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, warto poszukiwać jego następców prawnych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami powinni przejąć dokumentację kadrową.

Świadectwo pracy a wyższa emerytura

W przypadku zatrudnienia w mniejszych firmach, liczących do 20 pracowników, sytuacja emerytalna mogła być korzystniejsza. Przed reformą, pracodawcy takich przedsiębiorstw zgłaszali swoich pracowników do ZUS indywidualnie, imiennie. Natomiast w większych zakładach, zatrudniających powyżej 20 osób, składki były odprowadzane zbiorczo, bez personalizacji.

Mniejsze przedsiębiorstwa

Dla pracowników zatrudnionych w niewielkich przedsiębiorstwach, którzy nie posiadają standardowego świadectwa pracy, wystarczające będzie podanie do ZUS szczegółowych informacji o pracodawcy, w tym: adresu, imienia i nazwiska właściciela oraz numeru konta płatnika składek.

Większe przedsiębiorstwa

W przypadku zatrudnienia w większych przedsiębiorstwach, niezbędnym dokumentem potwierdzającym okresy składkowe jest świadectwo pracy. Brak tego dokumentu może skutkować opóźnieniami w wypłacie emerytury lub obniżeniem jej wysokości. Jednakże, osoby, które nie posiadają obecnie kompletu dokumentów, mają możliwość złożenia wniosku emerytalnego po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Brakujące dokumenty można dostarczyć w późniejszym terminie, jednak należy mieć świadomość, że może to spowodować konieczność ponownego obliczenia wysokości emerytury i tymczasowe obniżenie jej wysokości do czasu uzupełnienia dokumentacji.

Ponowne przeliczenie emerytury

Niektórzy emeryci i renciści mają prawo do ponownego przeliczenia wysokości świadczenia. ZUS umożliwia to osobom, które po rozpoczęciu pobierania emerytury lub renty kontynuowały pracę zarobkową, lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo możliwość ponownego obliczenia świadczenia mają także osoby, które dopiero w późniejszym czasie zdobyły dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze zarobki. Może to dotyczyć sytuacji, gdy dokumentacja została odnaleziona w archiwum zlikwidowanego zakładu pracy lub gdy przy pierwszym wniosku o emeryturę nie dysponowano pełną dokumentacją. Warto podkreślić, że przeliczenie świadczenia następuje wyłącznie na wniosek zainteresowanego i nie może skutkować obniżeniem jego wysokości.

