Kto może skorzystać ze wsparcia?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla rolników, którzy spełniają określone kryteria, w tym: prowadzenie produkcji ekologicznej lub łączenie jej z przygotowaniem do sprzedaży produktów, rozpoczęcie działalności wprowadzania żywności na rynek w ramach KŁD, posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 300 ha oraz wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 25 tys. euro, uzyskanie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 tys. zł, działanie w ramach mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Ile wyniesie wsparcie finansowe?

Wsparcie przyznawane jest w formie płatności ryczałtowej w wysokości 120 tys. zł. Środki te mogą być wykorzystane na różnorodne inwestycje, takie jak budowa infrastruktury, zakup maszyn, urządzeń czy innego wyposażenia. Warunkiem jest, aby planowane działania przyczyniły się do zwiększenia wartości sprzedaży brutto produktów rolnych o minimum 30 proc. w stosunku do bazowego przychodu gospodarstwa, osiągając co najmniej poziom odpowiadający wynagrodzeniu minimalnemu w 2024 roku.

Pomoc finansowa jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 80 proc. całkowitej kwoty wsparcia, czyli 96 tys. zł. Jest ona przeznaczona dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie KŁD oraz tych, które prowadzą produkcję ekologiczną. Druga rata obejmuje pozostałe 20 proc., czyli 24 tys. zł, i jest przyznawana na takich samych zasadach jak pierwsza.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 lipca do 20 września 2024 r. Pierwotnie termin ten upływał 22 sierpnia 2024 r., jednak został przedłużony, aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z programu. Aplikacje należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Dotychczas złożono 550 wniosków na łączną kwotę 66 mln zł.