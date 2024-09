Program "Mój Prąd" skierowany jest do właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 20 kW. Uczestnicy mogą liczyć na refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

6 000 zł dla samej mikroinstalacji PV;

dla samej mikroinstalacji PV; 7 000 zł dla instalacji PV z dodatkowymi elementami;

dla instalacji PV z dodatkowymi elementami; 16 000 zł dla magazynu energii;

dla magazynu energii; 5 000 zł dla magazynu ciepła.

Ważne terminy i wymogi

Reklama

Nabór wniosków rozpoczął się 2 września 2024 roku. Mikroinstalacje PV zgłoszone do przyłączenia przed 31 lipca 2024 r. mogą być objęte dofinansowaniem bez obligatoryjnego magazynu energii. Natomiast instalacje zgłoszone po tej dacie muszą być wyposażone w magazyn energii lub ciepła.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny online. Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, konieczne jest załączenie wymaganych dokumentów, takich jak potwierdzenie zgłoszenia mikroinstalacji do Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz faktury VAT za zakup i montaż instalacji. Należy pamiętać, że poprawność danych oraz kompletność dokumentów mają kluczowe znaczenie dla sukcesu wniosku.