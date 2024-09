Głównym celem naboru "Zielone rekomendacje" jest wsparcie projektów, które przyczynią się do dostosowania pracowników i przedsiębiorstw do wyzwań związanych z zieloną gospodarką. Projekty powinny koncentrować się na szkoleniach i doradztwie, które umożliwią adaptację do zmian środowiskowych oraz promowanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, organizacje zajmujące się rozwojem gospodarczym i zatrudnieniem, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pracodawców oraz związki zawodowe, stowarzyszenia z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym i finansowym oraz doświadczeniem w udzielaniu wsparcia w formie pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Warunki dofinansowania

W ramach konkursu "Zielone rekomendacje" możliwe jest uzyskanie refundacji do 90 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Alokacja na nabór wynosi 111 111 111 zł, z czego dofinansowanie wynosi 100 000 001 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują rekrutację uczestników usług doradczych lub szkoleniowych, koszty usług szkoleniowych i doradczych, wynagrodzenia uczestników za czas spędzony na szkoleniach, koszty pośrednie, zakup i adaptację infrastruktury.

Pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą uczestniczyć w projekcie, jednak pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40 proc. uczestników.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 2 października 2024 r. do 16 października 2024 r. do godz. 10:00. Ten nabór stanowi istotną okazję dla przedsiębiorców i organizacji, aby zdobyć wsparcie na adaptację do zielonej gospodarki i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych.