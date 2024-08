Dofinansowanie na zatrudnienie niani to dobra alternatywa dla osób, które nie chcą posyłać dzieci do żłobków, jego wysokość zależy od jej wynagrodzenia oraz daty zawarcia z nią umowy.

Reklama

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki od połowy minimalnego wynagrodzenia, a resztę składek opłaca pracodawca. Warto zauważyć, że od 1 lipca wynagrodzenie minimalne wzrosło do 4300 zł. Składki na ubezpieczenie chorobowe budżet państwa nie finansuje, więc w przypadku, gdy niania będzie chciała je posiadać, trzeba potrącić składkę z jej pensji i odprowadzić do ZUS.

Dofinansowanie na zatrudnienie niani. Komu przysługuje?

Dofinansowanie przysługuje rodzicom i opiekunomprawnym pod warunkiem, że dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat, rodzice nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym, pracują na umowę o pracę albo zlecenie lub prowadzą działalność rolniczą albo pozarolniczą. Samotny rodzić również może ubiegać się o dofinansowanie.

Reklama

Dziecko w żłobku? Dofinansowania nie będzie

Jeśli dziecko chodzi do żłobka czy klubu dziecięcego dofinansowanie na zatrudnienie niani nie obowiązuje. To samo tyczy się sytuacji, w której dziecko ma dziennego opiekuna.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Dokumenty, które będą Ci potrzbne przy zatrudnieniu niani to: Umowa o świadczenie usług (umowa uaktywniająca). Umowa ta podlega przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym umowy zlecenia. Nie ma jednego wzoru umowy. Możesz przygotować ją samodzielnie, uwzględniając kto z kim podpisuje umowę, co jest celem i przedmiotem umowy, w jakich godzinach niania będzie pracować (możesz ustalić dowolny czas pracy), gdzie niania będzie opiekować się dzieckiem, ile dzieci będzie pod opieką niani, jakie obowiązki będzie miała niania, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, na jaki okres umowa będzie zawarta, jakie są warunki zmiany i rozwiązania umowy.

Dane niani, które są potrzebne do zgłoszenia do ZUS to: imię lub imiona, nazwisko (aktualne i rodowe), PESEL, data urodzenia, adres, obywatelstwo, informacja, czy jest emerytką, rencistką, osobą z niepełnosprawnością (i w jakim stopniu), informacja, czy pracuje na umowę o pracę w innym miejscu (i jakie ma tam wynagrodzenie), informacja, czy wykonuje inne umowy lub prowadzi działalność pozarolniczą, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i data rozpoczęcia ubezpieczenia chorobowego (jeśli chce mieć to ubezpieczenie), dokumenty potrzebne do zgłoszenia niani i siebie jako płatnika do ZUS, dokumenty potrzebne do rozliczania składek.