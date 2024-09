ZUS przewiduje realizację rehabilitacji leczniczej w ramach różnych schorzeń w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Główne obszary objęte konkursem

Schorzenia narządu ruchu. Ośrodki będą realizować po 14 turnusów rocznie w latach 2025-2027. Łącznie na te turnusy przeznaczono 4 200 miejsc (1 400 miejsc rocznie). Maksymalna cena za jeden dzień pobytu nie może przekroczyć 300 zł.

Wczesna rehabilitacja powypadkowa, skierowana do osób, które doznały urazów narządu ruchu. W 2025 r. planowane jest 13 turnusów, a w 2026 i 2027 po 14 turnusów rocznie. Łącznie przewidziano 1 230 miejsc, z maksymalną ceną pobytu 600 zł za dzień.

Schorzenia narządu głosu, turnusy będą odbywać się również w latach 2025-2027, z łączną liczbą 4 200 miejsc (po 1 400 miejsc rocznie). Cena za dzień pobytu nie może przekroczyć 410 zł.

Schorzenia psychosomatyczne, w ramach tego programu zaplanowano 14 turnusów rocznie, co daje łączną liczbę 3 276 miejsc w latach 2025-2027. Maksymalna cena za dzień pobytu wynosi 340 zł.

Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, ZUS planuje 10 turnusów w 2025 r. oraz po 14 turnusów w latach 2026 i 2027, co łącznie daje 1 520 miejsc. Cena za dzień nie może przekroczyć 480 zł.

Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym będzie realizowana w miastach Warszawa, Poznań. Planowane jest po 9 turnusów w 2025 r. oraz po 12 w latach 2026 i 2027. Łącznie przewidziano 330 miejsc, a cena za dzień pobytu nie może przekroczyć 310 zł.

Warunki konkursów i składanie ofert

Ośrodki rehabilitacyjne, które chcą wziąć udział w konkursach, muszą złożyć ofertę do ZUS najpóźniej do 27 września 2024 r. do godziny 9:00. Wnioski należy dostarczyć na adres: ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 9:30 w siedzibie ZUS.