Aby otrzymać dodatek, musisz złożyć odpowiednie dokumenty.

Jakie dokumenty są wymagane? Stwierdzające daty zgonu obojga rodziców (lub matki, jeśli ojciec jest nieznany). Akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca (w przypadku zmarłej matki i nieznanego ojca).

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu. Dodatkwo można złozyć go za pośrednictwem operatora pocztowego lub polskiego urzędu konsularnego.

Reklama

Wysokość dodatku

Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi obecnie 620,36 zł. Jego wysokość jest stała, ale corocznie podlega waloryzacji, co oznacza, że zwiększa się wraz z podwyżkami renty rodzinnej.

Dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, bez względu na to, ile takich osób jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Uprawnienia do dodatku przysługują osobie pobierającej rentę rodzinną, niezależnie od wieku.

Procedura rozpatrywania wniosku

Wniosek jest rozpatrywany przez organ rentowy ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Po analizie dokumentów oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ZUS wydaje decyzję w terminie 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.