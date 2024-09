Pomimo rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego, kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegnie zwiększeniu i nadal będzie wynosić 215,84 zł. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia, opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 sierpnia, określa, że kolejna zmiana wysokości świadczenia będzie możliwa dopiero w 2027 roku. Wynika to z trzyletniego okresu weryfikacji wysokości świadczenia, przewidzianego w obowiązujących przepisach.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Zasiłek pielęgnacyjny dla cukrzyków

Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką i pomocą osobom niezdolnym do samodzielnego życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.

Osoby chorujące na cukrzycę typu 1, spełniające określone kryteria, otrzymują również miesięczny zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł. Wysokość tego świadczenia nie zależy od dochodów rodziny, a prawo do niego przysługuje na czas nieokreślony.

Reklama

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny 2024?

Warunkiem koniecznym do uzyskania zasiłku jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, które wydaje miejski lub powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W myśl przepisów o świadczeniach rodzinnych corocznej waloryzacji podlegają następujące świadczenia: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy), zapomogi gminne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenie rodzicielskie.

Cukrzyca typu 1 a zasiłek pielęgnacyjny

Cukrzyca typu 1, jako przewlekła choroba, może być uznana za niepełnosprawność, co uprawnia do uzyskania odpowiedniego orzeczenia. Na jego podstawie przysługuje prawo do comiesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego w stałej wysokości 215,84 zł. Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób z cukrzycą typu 1 jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenie to jest niezbędnym dokumentem, który uprawnia do otrzymania świadczenia i ma na celu wsparcie osób zmagających się z tą chroniczną chorobą.