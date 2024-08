Ten dodatek do emerytury przysługuje tym, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet to sześćdziesiąt lat, a dla mężczyzn sześćdziesiąt pięć lat. Ale to niejedyny warunek.

Emerytury dla sołtysów. Świadczenie po nowemu od września 2024

O jakich pieniądzach mowa? Początkowo było to 300 złotych, ale po tegorocznej, marcowej waloryzacji, kwota urosła do 336,36 zł miesięcznie. Na ten ekstra przywilej mogą liczyć ci, którzy sołtysowali przez minimum dwie kadencje czyli osiem lat.

Teraz to się zmieni. Emerytura urośnie także tym, którzy funkcję sprawowali tylko prze lat siedem. Już niebawem, bo od 16 września, wejdą w życie znowelizowane przepisy.

Dodatek do emerytur został wprowadzony w 2023 roku. Już wtedy na etapie prac i dyskusji nad ustawą, sołtysi sygnalizowali konieczność poluzowania szczegółowych wymogów. Dlaczego? Zapisy sprawiały, że część z nich świadczenia otrzymać nie mogła, bo ich kadencja skończyła się na przykład tydzień wcześniej i dlatego przesłanka pełnych ośmiu lat nie mogła być spełniona.

Problem wynikał z praktyki dotyczącej wyborów na sołtysa. Często, w sposób nieuprawniony, gminy ogłaszały wybory na nową kadencję o kilka dni wcześniej, co formalnie skutkowało skróceniem okresu sprawowania funkcji. Po wejściu w życie nowych regulacji, tacy sołtysi będą mieli prawo do ekstra dodatku do emerytury.

Żeby dostać pieniądze, trzeba złożyć wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym ubiegający się o dodatek pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W sytuacji gdyby takie dokumenty się nie zachowały, do składanego do KRUS wniosku o „sołtysowe” trzeba dołączyć pisemne oświadczenia co najmniej pięciu osób zamieszkujących sołectwo, potwierdzające sprawowanie funkcji.

Jak wynika z czerwcowego raportu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przywołanego przez serwis naszemiasto.pl, emerytalny dodatek pobrało ponad 32 tysiące sołtysów. To w sumie ponad 11 milionów złotych.