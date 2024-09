Zasiłek pogrzebowy, jednorazowa wypłata przyznawana w przypadku zgonu i związanych z nim wydatków na pochówek, od 2011 roku utrzymuje stałą wysokość 4000 złotych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania zmierzające do zwiększenia wysokości świadczenia do 7000 złotych. Jak poinformował w połowie sierpnia wiceminister Sebastian Gajewski, projekt ustawy, po zakończeniu konsultacji społecznych, zostanie niebawem przekazany do dalszych procedur legislacyjnych, w tym do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Chcielibyśmy zakończyć rządowy proces legislacyjny w ciągu kilku najbliższych tygodni. Myślę, że datą realną, w której projekt mógłby opuścić rząd jest wrzesień tego roku. Bardzo chcielibyśmy, aby te nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego (...) weszły w życie w przyszłym roku - powiedział Sebastian Gajewski.

Zaznaczył, że kwestia ostatecznej wysokości świadczenia pozostaje nierozstrzygnięta.

Podwyższenie zasiłku pogrzebowego

Minister finansów Andrzej Domański, w wypowiedzi dla Polsat News, zaproponował podwyższenie zasiłku pogrzebowego do kwoty przekraczającej 6450 złotych. Jednocześnie wyraził opinię, że nie ma konieczności okresowej aktualizacji tej kwoty. Wiceminister rodziny zaznaczył, że zaproponowane podwyższenie zasiłku do 7000 złotych jest odpowiedzią na istniejące potrzeby społeczne.

Jak podkreślił wiceminister Gajewski, proponowane podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7000 złotych nie jest arbitralne, lecz oparte na szczegółowych analizach ekonomicznych kosztów pogrzebu, uwzględniających różnice regionalne i wielkość miejscowości. Zwrócił uwagę na znaczne dysproporcje w kosztach pogrzebu w zależności od regionu, przyjmując za przykład Warszawę i Podkarpacie. Zaznaczył również, że kwota 4000 złotych przeznaczona na zasiłek pogrzebowy jest niewystarczająca na pokrycie nawet podstawowych kosztów pochówku.

Koszty pogrzebu

Wiceminister Gajewski potwierdził, że ostateczna decyzja dotycząca wysokości zasiłku pogrzebowego, w tym kwestia czy będzie to 7000 złotych, zapadnie na szczeblu Komitetu Stałego i Rady Ministrów. Jednocześnie podkreślił, że Ministerstwo Rodziny popiera tę konkretną kwotę. Zwrócił uwagę na fakt, że zasiłek pogrzebowy jest obecnie jedynym świadczeniem z systemu emerytalno-rentowego, które nie jest poddawane okresowej aktualizacji wartości.

Zdaniem wiceministra, kwota 4000 złotych na zasiłek pogrzebowy jest obecnie nieadekwatna, ponieważ nie uwzględnia inflacji i wzrostu kosztów usług pogrzebowych w całym kraju. Zaznaczył, że regularna waloryzacja zasiłku pogrzebowego jest niezbędna, aby uniknąć sytuacji, w której rosnące koszty pogrzebu utrudniałyby rodzinom pokrycie wydatków związanych z pochówkiem.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Wiceminister przyznał, że choć szczegółowy wskaźnik waloryzacji zasiłku pogrzebowego jest przedmiotem dyskusji, to nie ulega wątpliwości, że powinien on być powiązany ze wzrostem cen usług pogrzebowych. Zaznaczył, że zasiłek ten ma konkretne przeznaczenie i jego wartość powinna być dostosowana do realnych kosztów pochówku. Podkreślił, że świadczenie to powinno być waloryzowane także po to, by nie wracać za jakiś czas do dyskusji na ten temat.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do zasiłku pogrzebowego w obecnej wysokości 4 000 złotych przysługuje osobom, które pokryły koszty pochówku. Najczęściej są to członkowie najbliższej rodziny zmarłego, tacy jak: małżonek (również w trakcie trwającej separacji), rodzice, rodzeństwo, dzieci (w tym adoptowane), dziadkowie oraz wnuki. Osoby ubezpieczone w ZUS, pobierające emeryturę lub rentę, a także będące w bliskiej rodzinie zmarłego, także mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy.

Oprócz członków rodziny, prawo do zwrotu kosztów pogrzebu przysługuje również podmiotom takim jak pracodawcy, kościoły, związki wyznaniowe czy gminy. W takim przypadku zwrot jest ograniczony do faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy może pokryć koszty związane z pochówkiem, takie jak: transport zwłok, zakup trumny lub urny, odzież żałobna, miejsce na cmentarzu oraz inne wydatki związane z organizacją pogrzebu.