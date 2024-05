Ile wyniesie waloryzacja w 2025 roku?

Podstawę wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczna inflacja. Największe podwyżki emerytur nastąpiły w 2023 roku, gdy wskaźnik wyniósł aż 14,8 proc. W tym roku waloryzacja również była dwucyfrowa i osiągnęła poziom 12,12 proc. Niestety prawdopodobnie za rok sytuacja będzie wyglądać zupełnie inaczej, a wskaźnik wróci do poziomu sprzed kilku lat.

Choć dokładne informacje nie są jeszcze znane, według prognoz, które przygotował Super Express waloryzacja emerytur i rent w 2025 r. wyniesie 4,18 proc. Taki wynik jest prognozowany przy założeniu, że nie zmieni się poziom inflacji. Oznaczałoby to wzrost emerytury minimalnej o niecałe 74 zł. Obecnie wynosi ona 1780,96 zł brutto, a po zmianach byłoby to 1855,34 zł.

Emerytury po waloryzacji - przykładowe wyliczenia

Obecnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdy inflacja spada, a wynagrodzenia rosną w dynamicznym tempie. W kwietniu wzrosły aż o 11,3 proc. Oznacza to, że emerytury będą rosły wolniej w stosunku do zarobków. Skutkiem tego seniorzy będą sporo ubożsi od osób pracujących. Oczywiście im wyższe świadczenie otrzymuje emeryt obecnie, tym większa będzie podwyżka. Przykładowymi wyliczeniami podzielił się Super Express. Jak będzie to wyglądać, przy założeniu, że waloryzacja wyniesie 4,18 proc.?

1900 zł brutto po waloryzacji wyniesie 1979 zł brutto.

2000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2084 zł brutto.

2200 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2292 zł brutto.

2400 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2500 zł brutto.

2500 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2605 zł brutto.

2700 zł brutto po waloryzacji wyniesie 2813 zł brutto.

3000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 3125 zł brutto.

3500 zł brutto po waloryzacji wyniesie 3646 zł brutto.

4000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 4167 zł brutto.

5000 zł brutto po waloryzacji wyniesie 5209 zł brutto.

Kiedy przeprowadzana jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja jest każdego roku przeprowadzana dokładnie 1 marca. Wskaźnik zależy od wysokości średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok oraz od średniej krajowej. Inflacja emerycka jest brana pod uwagę tylko jeśli jest wyższa od ogólnej. Jeśli chodzi o średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, pod uwagę bierze się jedynie 20 proc. wartości. Aby obliczyć waloryzację, należy zsumować te dwa wskaźniki.

Kiedy dowiemy się, o ile dokładnie wzrosną emerytury? Niestety dopiero na początku przyszłego roku, bowiem waloryzacja jest ustalana na podstawie faktycznych danych dostarczonych przez GUS.

Co z wypłatą czternastek? Ile wyniosą dodatkowe emerytury?

Część emerytów może liczyć w tym roku jeszcze na wypłatę “czternastek”, co nastąpi we wrześniu. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 założono, że wartość świadczenia pozostanie bez zmian. Oznaczałoby to, że czternasta emerytura będzie nie mniejsza niż wysokość emerytury minimalnej (1780,96 zł). Zgodnie z ustawą, rząd może jednak określić wyższą kwotę. W zeszłym roku “czternastka” wyniosła 2650 zł brutto. Pełna wartość przysługuje osobom, których comiesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy, którzy dostają więcej, otrzymają pomniejszony dodatek. W tym przypadku obowiązuje bowiem zasada "złotówka za złotówkę".