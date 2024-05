W najbliższy piątek zaprezentuję projekt ustawy, która wydłuża urlopy dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach - powiedziała we wtorek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Aktualnie, zarówno matkom, jak i ojcom dzieci urodzonych przedwcześnie, przysługuje ten sam czas urlopu, co rodzicom dzieci urodzonych o czasie. Jednak planowane są zmiany. Zgodnie z informacjami z portalu businessinsider.com.pl, Ministerstwo Rodziny przygotowało projekt ustawy, który wydłuży urlop na opiekę nad dzieckiem. Nowe przepisy będą dotyczyły rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie oraz tych, które są hospitalizowane po narodzinach.

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków

Według portalu projekt zakłada wydłużenie urlopu dla rodziców wcześniaków do ośmiu tygodni. "Będzie obowiązywać zasada tydzień za tydzień - tydzień dodatkowego urlopu za tydzień pobytu dziecka w szpitalu" - podaje portal. Rodzice dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub mających mniej niż 1000 g urodzeniowej masy ciała będą uprawnieni do jeszcze większego wsparcia.

Ponadto portal doprecyzowuje, że urlop macierzyński ma być płatny 100 proc. i skorzystać będzie mógł z niego każdy z rodziców. Projekt zostanie zaprezentowany w piątek, 24 maja 2024 roku.

Czekano na te zmiany

Prace nad projektem ustawy trwały od lutego bieżącego roku. W marcu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła, że zgodnie z założeniami, urlop nie będzie przeznaczony wyłącznie dla matek, ale także dla ojców, prawnych opiekunów, rodziców adopcyjnych oraz rodziców zastępczych. Inicjatywę zmiany przepisów poparła Fundacja Koalicja dla Wcześniaka, działająca w imieniu rodziców wcześniaków, oraz osiem organizacji skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu "Razem dla Wcześniaków".

Wsparcie udzieliły także Fundacja Serce Dziecka, Fundacja Najdroższa Blizna oraz krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, prof. Ewa Helwich, będąca prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a także rzeczniczka praw dziecka oraz rzecznik praw pacjenta. Ponadto petycję przygotowaną przez tę koalicję poparło ponad 15 tysięcy osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku na 306 tysięcy wszystkich urodzeń, urodziło się 22,5 tysiąca wcześniaków.

Urlop macierzyński. Ile obecnie wynosi?

Warto przypomnieć, że obecnie matkom i ojcom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje tak samo długi urlop, jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. Jest to 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 41 tygodni urlopu rodzicielskiego. Chociaż matki mają możliwość zakończenia urlopu macierzyńskiego i przejścia na tzw. zwolnienie na dziecko, czyli zasiłek opiekuńczy, to mogą to zrobić dopiero po upływie ośmiu tygodni. Jednak w takiej sytuacji otrzymują jedynie 80% pensji.