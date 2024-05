Kiedy płaca minimalna rośnie dwukrotnie w ciągu roku?

Zarówno w 2023, jak i 2024 roku pensja minimalna wzrastała dwukrotnie w ciągu roku. Jednak wszystko wskazuje na to, ze w 2025 roku podwyżka płacy minimalnej będzie jedna. Wynika to z tego, że dwukrotne zwiększanie stosuje się w przypadku, gdy inflacja przekroczy 5 proc. Prognozowana inflacja na 2025 rok wynieść ma natomiast 4,1 proc.

Wynagrodzenie minimalne 2025. Ile wyniesie?

Rząd przedstawił Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024–2027, w którym zawarte są wskaźniki, według których ustalone zostanie minimalne wynagrodzenie w 2025 roku. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", mowa o dwóch kwotach: 4510,90 zł lub 4617,80 zł. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, dokonał dla DGP obliczeń płacy minimalnej w przyszłym roku.

"Zgodnie z moimi obliczeniami płaca minimalna w 2025 roku powinna wynieść co najmniej 4510,90 zł, zaś stawka godzinowa co najmniej 29,50 zł. Oznacza to wzrost miesięcznego minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 roku o 210,90 zł, tj. 5,6 proc." – mówi ekspert cytowany przez DGP.

Jest to możliwe, jeśli tegoroczna płaca minimalna wyniesie co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kwartał 2024 roku – zostanie ono podane do wiadomości 13 maja. W tym przypadku płaca minimalna będzie waloryzowana o prognozowaną inflację na 2025 roku.

Z kolei w przypadku, gdy płaca minimalna wyniesie mniej niż 50 proc średniego wynagrodzenia za 2024 rok, to jej wysokość może kształtować się na poziomie minimum 4617,80 zł (stawka godzinowa z kolei – 30,20 zł). Wówczas bowiem wskaźnik waloryzacji to nie tylko prognozowana inflacja, lecz także dwie trzecie z prognozowanej dynamiki PKB na 2025 rok.

Zmiany w płacy minimalnej zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady

Przypomnijmy, że 19 października 2022 roku przyjęto dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą adekwatnych płac minimalnych w Unii Europejskiej, a państwa członkowskie z ustawowym wynagrodzeniem minimalnym muszą do 15 listopada 2024 roku wprowadzić zmiany, które pozwolą w ustaleniu i aktualizowaniu pensji minimalnej.

W wywiadzie dla Radia ZET w marcu tego roku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w związku z powyższym zapowiedziała zmiany w płacy minimalnej.

"Jesteśmy zobowiązani do wdrożenia unijnej dyrektywy o minimalnych płacach w UE. Ustawę mamy już w zasadzie gotową, jeszcze ostatnie szlify. Wprowadzimy zasadę, jaki procent średniego wynagrodzenia powinna stanowić płaca minimalna" – mówiła wówczas.

Ponadto zauważyła, że aktualnie najniższe krajowe wynagrodzenie nie jest równe płacy zasadniczej. Pensja minimalna powinna oznaczać właśnie pensje zasadniczą, a wszelkie premie to bonusy, które powinny być nadkładane. Ministra chciała, by ten absurd zakończyć, z czym miała zwrócić się do rządu.