Dodatek pielęgnacyjny od marca zwiększył swoją kwotę. To świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane określonej grupie osób. Ile teraz wynosi socjalna zapomoga i kto może się o nią starać? Sprawdź to poniżej!

W marcu wzrosła kwota dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie z 294,39 zł zwiększyło się do 324,39 zł. Taka kwota będzie obowiązywać aż do 28 lutego 2025 roku, czyli do kolejnej waloryzacji.

Pieniądze z ZUS przysługują z urzędu seniorom, którzy ukończyli 75 lat. Te osoby nie muszą składać żadnych dokumentów, aby co miesiąc otrzymywać świadczenie dodawane do przysługującej im emerytury lub renty.

Świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego mogą pobierać również te osoby, które nie są zdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku nie obowiązuje kryterium wiekowe. Aby co miesiąc otrzymywać pieniądze, należy złożyć wniosek do ZUS i zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9 wydane przez lekarza, który prowadzi leczenie.

Kiedy ZUS nie przyznaje świadczenia?

Kwota, jaką przyznaje ZUS, może odciążyć budżet osób starszych i schorowanych. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy pomimo spełnionych kryteriów ZUS nie wypłaca dodatku pielęgnacyjnego.

Pieniądze nie przysługują osobie, która jest w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, domu opieki społecznej albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Pieniądze jednak zostaną przyznane, jeżeli pensjonariusz przebywa poza wybraną placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ważną informacją jest też to, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z opodatkowania dochodowego. Nie podlega też żadnej egzekucji sądowej i administracyjnej.