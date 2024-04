Trzynasta emerytura jest przyznawana seniorom w celu poprawy ich sytuacji finansowej. Jej wysokość jest równa minimalnej emeryturze i po marcowej waloryzacji wynosi 1780,96 zł brutto. Od tej wysokości odliczane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Kto otrzyma 13. emeryturę w maju?

Seniorzy otrzymali pierwsze “trzynastki” już pod koniec marca. Wynikało to z faktu, iż pierwszy termin wypłat przypadał dokładnie 1 kwienia, czyli w Poniedziałek Wielkanocny. Z tego powodu ZUS musiał wypłacić świadczenia przed świętami. Kolejne dni wypłat przypadły na 6, 10, 15 i 20 kwietnia. Ostatnie emerytury trafią na konta 25 kwietnia. Ten harmonogram dotyczy osób, które na dzień 31 marca br. miały przyznane prawo do emerytury (również pomostowej, częściowej i okresowej emerytury kapitałowej) lub renty (z tytułu niezdolności do pracy, wypadkowej, szkoleniowej, socjalnej i rodzinnej).

Oprócz jest tego pewna grupa, która otrzyma świadczenie nieco później, bo w maju. Jak podaje ZUS - “osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych dodatkowe roczne świadczenie wypłacimy w maju wraz z tymi świadczeniami.”

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne oraz zasiłek przedemerytalny to forma pomocy dla osób, które mają długi staż pracy, ale utraciły zatrudnienie przed osiągnięciem wieku emerytalnego i mają problem ze znalezieniem kolejnego. Takie osoby muszą dodatkowo spełnić kilka warunków.

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, osoby musiały pobierać zasiłek dla bezrobotnych co najmniej przez 180 dni.

co najmniej przez 180 dni. Nadal są zarejestrowane jako bezrobotne.

Podczas pobierania zasiłku, nie odmówiły przyjęcia zatrudnienia bez uzasadnionej przyczyny.

Złożyły wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od momentu wydania przez urząd pracy zaświadczenia, które potwierdza spełnienie wyżej opisanych warunków.

Oprócz tego osoba, która ubiega się o świadczenie, musi jeszcze spełnić warunki indywidualne.

Mieć ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) do dnia, gdy został rozwiązany stosunek pracy i 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu pracy . Te zasady dotyczą osób, które utraciły zatrudnienie z powodu niewypłacalności zakładu lub jego likwidacji .

. Te zasady dotyczą osób, które . Mieć ukończone 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), przy czym okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 lub 35 lat (odpowiednio kobiety i mężczyźni). W tym przypadku utrata pracy musiała nastąpić z winy pracodawcy.

Mieć staż pracy wynoszący przynajmniej 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Utrata pracy musiała nastąpić z winy pracodawcy. W tym przypadku świadczenie jest przyznawane niezależnie od wieku.

Dlaczego osoby pobierające świadczenie przedemerytalne dostaną "trzynastkę" z opóźnieniem?

Dodatkowe świadczenie roczne, czyli 13. emerytura jest wypłacana z podstawowym świadczeniem. Jak podaje ZUS na swojej stronie - “zarówno świadczenie przedemerytalne, jak i zasiłek przedemerytalny będziemy wypłacać Ci pierwszego dnia miesiąca, który przypada po tym miesiącu, za który przysługuje Ci świadczenie lub zasiłek przedemerytalny.”

Oznacza to, że “trzynastka” powinna trafić na konto świadczeniobiorców razem ze świadczeniem przedemerytalnym 1 maja. Tego dnia wypada jednak święto państwowe, a zatem dzień wolny od pracy. ZUS będzie musiał zatem wypłacić środki wcześniej. Ostateczny termin przypada 30 kwietnia.