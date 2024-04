Mieszkanie na start – podstawowe kryteria

Jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii wsparcie dla zainteresowanych programem dotyczy zarówno rodzin z dziećmi, samodzielnych rodziców jak i par oraz singli. Jak podaje ministerstwo, gwarancja wkładu własnego – udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego – obejmie kwotę 20 proc. wartości nieruchomości, ale nie wyższą niż 100 tys. zł.

Podstawowym warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie mieszkania (domu jednorodzinnego) – wyjątkiem jest udział (nie wyższy niż 50 proc.) w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym, własnościowym prawie do lokalu, o ile zostało odziedziczone lub uzyskane jako darowizna. Powyższy warunek nie dotyczy gospodarstwa, w skład którego wchodzi co najmniej troje dzieci. Na poziom dopłaty do kredytu wpływa m.in. liczba osób przypadających na gospodarstwo domowe oraz kryterium dochodowe.

Kredyt #naStart – jakie limity dla singla?

Jednym z kluczowych warunków pozostaje limit wieku. W programie może wziąć udział singiel, który nie ukończył 35 roku życia. Jeżeli gospodarstwo domowe prowadzi jedna osoba, obniżenie oprocentowania kredytu w programie wyniesie 1,5 proc. Do tego dochodzi kryterium dochodowe, oparte o pierwszy próg podatkowy (roczny dochód na poziomie 120 tys. brutto). W przypadku gospodarstw jednoosobowych limit miesięczny kryterium dochodowego to 7 tys. zł netto. Co istotne, limit może zostać przekroczony, ale w tym wypadku dopłata będzie pomniejszana:

o 50 groszy za każdą złotówkę – dla gospodarstwa jednoosobowego,

– dla gospodarstwa jednoosobowego, o 25 groszy za każdą złotówkę – dla gospodarstwa dwuosobowego lub większego.

Kolejne kryterium dla singla to wysokość kredytu, a raczej poziom dopłaty do wysokości określonego kapitału. Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe może wziąć kredyt w dowolnej wysokości, ale dopłata będzie dotyczyć kapitału do wysokości 200 tys. zł. Warto również pamiętać o limicie powierzchni użytkowej kupowanej nieruchomości – w przypadku singla mowa o 50 m kw. (limit nie obowiązuje, gdy kredyt jest brany na budowę domu).

Dodatkowe warunki i możliwości

Kredyt można wziąć tylko na zakup pierwszej nieruchomości – mieszkania lub domu jednorodzinnego (rynek pierwotny lub wtórny). Do tego dochodzi kwestia posiadania zdolności kredytowej oraz własnego wkładu. Warto również wziąć pod uwagę, że singiel posiadający dziecko będzie traktowany w programie jako gospodarstwo dwuosobowe (samodzielny rodzic z dzieckiem). Jak wyjaśnia MRiT w programie może również brać udział singiel, który planuje związek małżeński – zawarcie związku nie spowoduje utraty dopłat. Przy obowiązujących singla limitach – wsparcie gwarantowane do kredytu w wysokości 200 tys. zł (gospodarstwo jednoosobowe) – przykładowa kwota raty z dopłatą może wynosić 1 tys. zł (kredyt na 20 lat).

Kiedy wystartuje program Kredyt mieszkaniowy #naStart?

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami program może zostać otwarty w drugiej połowie 2024 roku. "Chcemy, by nowe przepisy, będące jednym z 3 elementów strategii rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce, weszły w życie jeszcze w drugiej połowie 2024 r. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości" – wyjaśnił Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman [źródło: gov.pl].