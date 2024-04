Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku należy złożyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28. Pracodawcy natomiast muszą złożyć PIT-11 do 31 stycznia, a pracownikom dostarczyć kopię do końca lutego. Niezłożenie PIT-11 w terminie może skutkować karami grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Jak uniknąć kary za niezłożenie PIT?

Aby uniknąć konsekwencji za niezłożenie deklaracji PIT w terminie, konieczne jest podjęcie dwóch kroków. Pierwszym z nich jest poinformowanie urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji, co można zrobić pisemnie lub ustnie. Takie zgłoszenie powinno zawierać szczegóły dotyczące okoliczności, które doprowadziły do opóźnienia, co nazywane jest czynnym żalem.

Następnie należy terminowo złożyć właściwą deklarację PIT. Istotne jest, aby złożyć deklarację z czynnym żalem oraz zeznanie PIT do urzędu skarbowego odpowiednio wcześnie, przed ewentualnym wezwaniem do złożenia zeznania rocznego. Jeśli organ podatkowy zareaguje szybciej, niż dokonamy zgłoszenia, nasze działania mogą być nieskuteczne.

Kary za niezłożenie PIT - w jakich sytuacjach?

Podatnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej za różne naruszenia związane z niezłożeniem deklaracji podatkowej. Istnieją trzy główne sytuacje, które mogą skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową:

Niezłożenie zeznania rocznego w wymaganym przez prawo terminie.

Złożenie zeznania rocznego, jednak nieuregulowanie lub niedopłacenie należnego podatku do urzędu skarbowego.

Niezłożenie deklaracji podatkowej i niespełnienie obowiązku opodatkowania.

Nierozliczenie PIT. Jakie kary?

Niezłożenie PIT w terminie może skutkować konsekwencjami finansowymi. Wysokość kar zależy od kwoty podatku do zapłaty. Jeśli kwota podatku do uregulowania nie przekracza pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynoszącego 21 210 zł), jest to uznawane za wykroczenie skarbowe. Grozi za to kara grzywny w wysokości od 185 do 37 tys. zł. Natomiast, gdy kwota podatku przekracza 21 210 zł, podatnik może być odpowiedzialny za przestępstwo skarbowe. Kara za takie przestępstwo może wynieść od 616,60 zł do 4 932 800 zł.

Ale na tym nie koniec. Inne kary za niezłożenie PIT to także: utrata ulg (osoba, która nie rozliczyła terminowo podatku, traci wszystkie przywileje podatkowe i ulgi), odsetki (osoby, które nie uregulowały swoich podatków na czas, muszą również uiścić dodatkowe odsetki od zaległości podatkowych) i kontrola organów skarbowych (opóźnienie w złożeniu deklaracji podatkowej może skutkować wszczęciem kontroli podatkowej przez właściwe organy podatkowe).

Nadpłata podatku a niezłożenie PIT w terminie

Jak informuje portal podatki.gazetaprawna.pl - jeśli opóźniłeś się ze złożeniem deklaracji, ale wynika z niej, że należy ci się zwrot nadpłaconego podatku, urząd skarbowy prawdopodobnie nałoży jedynie niewielki mandat. Nieregularne rozliczenie PIT-u zazwyczaj przynosi szkody głównie samym podatnikom, gdyż opóźnia zwrot nadpłaconego podatku.