Artykuł 39 Kodeksu pracy gwarantuje ochronę pracownikom zbliżającym się do wieku emerytalnego. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez niego ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Chociaż celem tego przepisu jest zapewnienie stabilności zatrudnienia, może on również sprawić trudności w znalezieniu nowej pracy, zwłaszcza w przypadku likwidacji poprzedniego miejsca pracy. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą ubiegać się o zasiłek od ZUS, który jest wypłacany aż do momentu uzyskania uprawnień do standardowej emerytury.

Dla kogo świadczenie przedemerytalne?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobom w wieku przedemerytalnym (kobiety do 60 lat, mężczyźni do 65 lat), które spełniają warunki do otrzymania emerytury ze względu na swój staż pracy, lecz aktualnie nie posiadają żadnego źródła dochodu.

Zasiłek przedemerytalny jest dostępny dla różnych osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach zawodowych lub życiowych. Pierwsza grupa to osoby, których umowy zostały rozwiązane z przyczyn związanych z pracodawcą, co często wynika z restrukturyzacji lub problemów finansowych w miejscu pracy. Druga grupa obejmuje przedsiębiorców, którzy musieli zmierzyć się z upadłością swojej działalności gospodarczej poza sektorem rolniczym. Trzecią grupę stanowią osoby, które wcześniej otrzymywały rentę z powodu niezdolności do pracy. Ostatnia grupa to osoby, które były uprawnione do świadczeń opiekuńczych, takich jak świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie przedemerytalne 2024 - kwota

Od 1 sierpnia 2004 roku świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej i podlega waloryzacji. Od 1 marca świadczenie przedemerytalne zostało zrewaloryzowane i obecnie wynosi 1794,70 zł brutto.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Proces składania wniosku o zasiłek przedemerytalny obejmuje spełnienie szeregu wymogów, które są podzielone na kryteria ogólne oraz specyficzne dla sytuacji, w której osoba ubiegająca się o świadczenie straciła źródło dochodu.

Warunki ogólne obejmują konieczność aktywnego poszukiwania pracy oraz zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Wnioskodawca musi wykazać się aktywnością w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, co potwierdza się odpowiednimi zaświadczeniami od Urzędu Pracy, w tym dokumentem potwierdzającym pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

Co ważne - osoba, która ubiega się o świadczenie przedemerytalne, w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyła w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Kryteria specyficzne różnią się w zależności od okoliczności, które doprowadziły do utraty zatrudnienia - czy to ze względu na problemy w zakładzie pracy, bankructwo własnej działalności gospodarczej, czy też zakończenie otrzymywania innych świadczeń socjalnych.

W każdym przypadku ocena jest prowadzona indywidualnie, a szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i procedur są dostępne w ustawie oraz na stronie internetowej ZUS.