W lipcu 2024 kolejna podwyżka cen energii

Wzrost cen energiielektrycznej to problem, który dotyka coraz więcej gospodarstw domowych. Ceny prądu nieprzerwanie rosną już od dłuższego czasu. Niestety, od lipca 2024 możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. A to oznacza, że druga połowa bieżącego roku może być dla nas jeszcze bardziej kosztowna, jeżeli chodzi o rachunki za energię elektryczną.

W obliczu kolejnych podwyżek, zrozumienie, które urządzenia zużywają najwięcej prądu, staje się kluczowym elementem efektywnego zarządzania budżetem domowym. Jak podaje portal Benchmark.pl, obecnie 1 kWh kosztuje nas około 1,11 zł - z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych opłat.

W tym artykule przedstawimy analizę zużycia prądu przez różne urządzenia w domu oraz strategie, które możemy zastosować, aby obniżyć koszty związane z energiąelektryczną.

Analiza zużycia prądu. Które urządzenia pobierają najwięcej energii elektrycznej?

Jeśli chcemy sprawdzić, ile prądu zużywają urządzenia elektryczne, które mamy w naszym domu, wystarczy sprawdzić moc danego urządzenia. A następnie zastanowić się, ile czasu dziennie go używamy, mnożąc moc urządzenia przez jego czas pracy. Otrzymamy wynik, który pokaże nam orientacyjnie, ile energii elektrycznej ono pobrało.

Warto mieć również na uwadze, że część z tych urządzeń jak np.: piekarnik, nagrzewa się do określonej temperatury, a potem nie pobiera przez jakiś czas prądu. Są również urządzenia ze zmienną mocą, które zależnie od tego, w jaki sposób z nich korzystamy, będą pobierać różną ilość energii elektrycznej.

Ile prądu pobiera lodówka?

To urządzenie domowe jest jednym z tych, które pracują cały czas. Lodówka to nieodłączna część każdej kuchni. Zużywa ona średnio 0,74 kWh dziennie. Daje to według stawki 1,11 zł za 1 kWh, prawie 300 zł rocznie co - jak na tak ważne urządzenie - nie jest dużym kosztem. Niemniej jednak, istnieją sposoby, aby zoptymalizować jej działanie i zmniejszyć zużycie prądu. Taki efekt możemy uzyskać chociażby przez utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz. W tym celu wykorzystujemy regulację temperatury – możemy ustawić temperaturę nieco wyższą, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Pamiętajmy także, by otwierając lodówkę, zabierać z niej to, co nam potrzebne, po czym drzwi zamykamy.

Płyta indukcyjna pobiera dużo prądu, ale gotowanie na niej przebiega ekspresowo

Płyta indukcyjna jest jednym z najbardziej energochłonnych urządzeń w kuchni. Przyjmując średnie zużycie prądu na poziomie 2,3 kWh dziennie, można zauważyć, że koszty związane z jej użytkowaniem mogą być znaczne. Rocznie korzystanie z indukcji wyniesie nas około 930 zł. Jednak wybór odpowiedniej mocy płyty oraz świadome korzystanie z niej może pomóc zmniejszyć te koszty. Warto też zastosować prosty trik. Wystarczy, że stawiając np.: garnek z potrawą na płycie, na krótki czas znacząco zwiększamy moc. Po czym, gdy zawartość osiągnęła wymaganą temperaturę, zmniejszamy pobór prądu do minimum, tylko na tyle by ją podtrzymać.

Czajnik elektryczny. Jaka jest cena szybkiego gotowania wody na herbatę?

Czajnikelektryczny, choć wygodny w użytkowaniu, zużywa znaczną ilość energii, szczególnie podczas częstego używania. Zakładając, że moc naszego czajnika to 2000 W oraz przyjmując, ze jego czas pracy to 20 minut dziennie, zużyje on dziennie 0,667 kWh energii. Da nam to około 270 zł rocznie. Jak możemy zmniejszyć koszty? Wybór czajnika o mniejszej mocy nic nie da, bo wtedy woda będzie się zagotowywać dłużej. Natomiast warto zastanowić się nad ograniczeniem częstotliwości jego użytkowania oraz podgrzewaniem jednorazowo takiej ilości wody, ile realnie potrzebujemy, zamiast wlewać do pełna.

Ile prądu pobiera piekarnik?

Piekarnik może być jednym z głównych źródeł wydatków na prąd. Zakładamy, że nagrzewamy go z reguły do koło 200 stopni Celsjusza, co zajmuje mu około 40 minut, oraz że używamy go kilka razy w tygodniu. W tym przypadku możemy założyć, że średnie zużycie prądu przez piekarnik wynosi około 1,36 kWh dziennie. Daje to rocznie około 550 zł. Warto zauważyć, że pomimo długiego czasu pracy podczas pieczenia, faktyczne zużycie prądu może być niższe, ponieważ piekarnik nagrzewa się do ustalonej temperatury, po czym przełącza się na mniejszy pobór prądu.

Pralka i zmywarka

Pralka i zmywarka są niezastąpionymi urządzeniami w każdym domu, ale ich codzienne użytkowanie może przyczynić się do wysokich rachunków za prąd. Pojedynczy cykl prania zużywa średnio 0,9 kWh. Zakładając, że wykonujemy pranie średnio co 3-4 dni czyli 100 razy w ciągu roku, pobór prądu wyniesie około 90 kWh rocznie. To da koszt 99 zł. Jest to niewiele biorąc pod uwagę funkcjonalność pralki, jednak łącząc to z innymi wydatkami, może nam dać większą kwotę.

Jeśli chodzi o zmywarkę, to tej używamy częściej. Zakładając, że włączamy zmywarkę raz dziennie, a w jednym cyklu zużywa 0,7 kWh, to w skali roku będzie to około 255 kWh co da 283 zł rocznie.

Ile prądu pobiera telewizor?

Telewizor to nadal popularne źródło rozrywki w wielu domach. Urządzenie to może przyczynić się do znacznego wzrostu rachunków za prąd, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu. Przeciętny Polak ogląda telewizję przez około 4 godziny dziennie. Zakładając, że nasz telewizor ma moc 120 W, to w ciągu dnia zużyje on 0,5 kWh. Daje to nieco ponad 202 zł rocznie. Wybór energooszczędnych modeli oraz ograniczenie czasu spędzanego przed telewizorem może pomóc zmniejszyć koszty związane z jego użytkowaniem.