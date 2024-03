KSeF 2024 – dlaczego się nie udał?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał stać się obowiązkowy dla dużych firm od 1 lipca 2024 roku. Jednak już w styczniu minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że tak się nie stanie, a wprowadzenie obowiązkowego KSeF przesunie się w czasie. Wykluczony został 2024 rok.

Zmiana powodowana była problemami, które wykryto w systemie. Z racji tego nie było możliwości wprowadzenia KSeF, choć miał się on stać obowiązkową metodą wystawiania faktur między przedsiębiorcami. Aktualnie z systemu można korzystać dobrowolnie.

Nowa data wprowadzenia obowiązkowego KSeF

Jak podaje PAP, w czwartek 21 marca 2024 roku odbyła się konferencja, na której poruszany był temat zmian w KSeF, które mają zostać wprowadzone. Minister finansów zaznaczył wówczas, że aktualnie przeprowadzane są audyty i testy systemu.

Pokreślił również, że ministerstwo dołoży wszelkich starań, aby data wprowadzenia obowiązkowego KSeF została ogłoszona jak najszybciej – ma się to odbyć na przełomie kwietnia i maja. Jak mówi minister: "od KSeF nie ma odwrotu".

Obecny na konferencji wiceminister finansów Jarosław Neneman poinformował, że już po świętach zmiany wypracowane podczas konsultacji zostaną wprowadzone w systemie. Dzięki nim będzie możliwa naprawa KSeF. Cały proces legislacyjny ma być szybki.

Z kolei Marcin Łoboda, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej powiedział, że ministerstwo zdecydowało o tym, aby zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni z VAT mieli taką samą datę korzystania z obowiązkowego KSeF.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone do KSeF?

Jak podaje PAP, zostały również przedstawione zmiany planowane w KSeF. Między innymi będzie to możliwość wystawiania faktur konsumenckich za pomocą VAT. Taki konsument otrzyma anonimowy dostęp do faktury przez wygenerowany kod QR. Faktury wystawiane w KSeF będą mogły mieć załączniki – co wiele ułatwi w przypadku na przykład faktur za prąd i media.

Kiedy KSeF stanie się obowiązkowy, możliwość ujęcia czegoś w kosztach uzyskania przychodów będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy wydatki te będą potwierdzone fakturami wystawionymi przez KSeF. Wprowadzona ma więc zostać możliwość samoidentyfikacji podatnika, która służyć ma temu, by przedsiębiorca mógł zażądać wystawienia faktury w KSeF.

Ponadto przedsiębiorca będzie mógł wystawić fakturę w innym systemie, a następnie wprowadzić ją kolejnego dnia do KSeF. Może być to pomocne, gdy dostęp do KSeF będzie z jakiegoś powodu utrudniony.

Czy przedsiębiorcy po wejściu KSeF będą mogli nadal wystawiać faktury papierowe?

Po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury papierowe. Warunkiem jest jednak to, że faktura ma mieć wartość do 450 zł, a łączna wartość w miesiącu nie przekroczy 10 tys. zł. Warto podkreślić, że to rozwiązanie ma termin ważności i będzie obowiązywało tylko w przejściowym okresie, czyli na początku wprowadzania obowiązkowego systemu. Co więcej, takie faktury trzeba będzie dodatkowo oznaczyć w ewidencji JPK_VAT.

Co to jest KSeF?

Przypomnijmy, że Krajowy System e-Faktur to system umożliwiający wystawianie oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Mają z niego korzystać przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT oraz zwolnieni z podatku VAT, a także podatnicy, który są zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS i posiadający polski NIP.