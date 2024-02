Audyt wciąż trwa i jego efekty powinny być znane w ciągu najbliższego miesiąca. Jeśli chodzi o samo Ministerstwo Finansów (MF), to jestem pozytywnie zbudowany, przede wszystkim ludzkim potencjałem. Szczebel dyrektorski to fachowi pracownicy - mówi w rozmowie z " Business Insider Polska" Domański, odpowiadając na pytanie co go zaskoczyło w resorcie.

Reklama

Oczywiście pewne nieprawidłowości są. Ważną sprawą, którą musiałem się natychmiast zająć, był Krajowy System e-Faktur (KSeF). Po wejściu do resortu zostałem poinformowany, że z systemem wszystko jest w porządku, a termin wdrożenia zaplanowany na 1 lipca br. jest realny. Już po miesiącu okazało się, że tak niestety nie jest - mówi minister finansów. - Uruchomienie obligatoryjnego KSeF zostało odłożone, ale podkreślam, że system ten będzie u nas wdrożony - dodaje.