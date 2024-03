Wakacje kredytowe w 2024. Na jakich warunkach?

Na tą informacje czekało wielu kredytobiorców. Jak potwierdził premier, wakacje kredytowe zostaną w 2024 roku przedłużone. Kluczowym kryterium przyznawania pomocy jest wysokość raty kredytu przekraczająca 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu dochód gospodarstwa będzie liczony "jako średnia za poprzednie trzy miesiące". Z warunku zwolnione będą rodziny kredytobiorców posiadające na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci:

do 18. roku życia,

do 25. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę,

bez względu na wiek dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Kolejny warunek to wysokość kredytu – pomoc otrzymają osoby, których kredyt nie przekracza 1,2 mln złotych. Zgodnie z projektem o zawieszenie spłat można wnioskować za maj i czerwiec 2024 oraz po jednym miesiącu w trzecim i czwartym kwartale roku. Pomoc przewidziano wyłącznie dla kredytów w polskich złotych, udzielanych na zakup mieszkania i podpisanych przez 1 lipca 2022. Jak podaje Ministerstwo Finansów, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2024 roku.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Dodatkowe zmiany zapowiedziano w FWK, który spłaca część rat za kredytobiorcę (część zwrotnej pomocy może zostać umorzona). We wcześniejszych planach projektu pojawiły się m.in. propozycje utrzymania 35 proc. progu dochodowego. Nowy projekt rządowy zakłada wydłużenie dotychczas obowiązującej pomocy do 40 m-cy.Wartość maksymalnego wsparcia ma zostać podniesiona do 3 tys. zł miesięcznie. Aktualnie obowiązujące wsparcie było wypłacane na okres nie dłuższy niż 36 m-cy przy kwocie nie wyższej niż 2 tys. zł miesięcznie. Zmienia się również okres zwrotu wsparcia lub pożyczki. Nowa propozycja rządu to 200 rat zamiast – dotychczas obowiązujących – 144 rat. Dodatkowym ułatwieniem ma być również proponowane obniżenie warunku dochodowego. Jak podaje CIR, "o pomoc z FWK będą mogli ubiegać się ci kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej (również kredytobiorcy walutowi), u których rata przekracza 40 proc. dochodu gospodarstwa domowego". Aktualny wskaźnik to 50 proc. dochodu gospodarstwa. Zaproponowano również zwiększenie kwoty dochodu umożliwiającej uzyskanie wsparcia lub pożyczki:

1940 zł (zamiast dotychczas stosowanej kwoty 1552 zł) – dla gospodarstwa jednoosobowego,

(zamiast dotychczas stosowanej kwoty 1552 zł) – dla gospodarstwa jednoosobowego, 1500 zł (zamiast 1200 zł) – dla gospodarstwa wieloosobowego, pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa.

Wniosek o wakacje kredytowe można składać pisemnie lub elektronicznie w banku od 1 maja 2024. Bank potwierdza przyjęcie dokumentu do 21 dni od daty otrzymania wniosku.

Wcześniejsze założenia projektu

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, najnowszy projekt różni się od dokumentu rozpatrywanego przez rząd pod koniec lutego:

obniżeniem wskaźnika RdD (rata do dochodu) z 35 proc. do 30 proc.,

(rata do dochodu) z 35 proc. do 30 proc., umożliwieniem skorzystania z wakacji kredytowych rodzinom utrzymującym co najmniej trójkę dzieci, bez względu na kryterium RdD.

Pod koniec zeszłego roku z Sejmu wycofano projekt Trzeciej Drogi dotyczący przedłużenia wakacji kredytowych. Projekt określony przez premiera Tuska mianem "restrykcyjnego" zakładał m.in., że przerwa w spłacaniu kredytu zostanie przyznana, gdy wydatki związane z obsługą miesięcznych rat przekroczą 40 proc. średniego, miesięcznego dochodu gospodarstwa. Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 roku.