13. emerytura zostanie wypłacona

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2023 roku, oraz zmianie rządu pojawiały się głosy o likwidacji 13. i 14. emerytur. Jednak jeszcze pod koniec minionego roku Donald Tusk zapewnił, że są pieniądze na wypłaty świadczeń.

"13. i 14. będą wypłacone, są na to środki w budżecie, podwójna rewaloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy będzie ponad 5-proc. inflacja, a to będzie przypadek tegoroczny, są na to pieniądze zagwarantowane" – zapewniał premier.

Ile będzie wynosić 13. emerytura w 2024 roku?

13. emerytura, zgodnie z przepisami, wynosi równowartość minimalnej emerytury po waloryzacji, która ma miejsce w marcu.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wskaźnik waloryzacji wyniesie w tym roku nie mniej niż 12,3 proc. W związku z tym 13. emerytura powinna wynieść niespełna 1784 zł. Nie jest to jednak ostateczna wartość, należy więc czekać na podatnie danych przez Główny Urząd Statystyczny. Ze słów ministry wynika jednak, że podana kwota jest wartością minimalną.

Kiedy 13. emerytura w 2024 roku?

Nie zmienia się termin wypłaty dodatkowego świadczenia. 13. emerytura w 2024 roku zostanie wypłacona wraz z kwietniowym świadczeniem z ZUS-u. A to oznacza, że świadczeniobiorcy mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy w tym samym terminie, w którym otrzymują swoją emeryturę.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Znajdują się jednak dwie grupy, które nie otrzymają 13. emerytury w 2024 roku. Będą to osoby, które na 31 marca 2024 roku mają zawieszone prawo do świadczeń oraz sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku.

Komu przysługuje "trzynastka"?

13. emerytura trafia do osób uprawnionych do: