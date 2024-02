Zgodnie z doniesieniami serwisu "Fakt" w Polsce istnieje grupa seniorów, która nie otrzyma trzynastek i czternastek. Chodzi o dawnych sportowców, którzy obecnie korzystają z tzw. emerytury olimpijskiej. Takie świadczenie przysługuje tym osobom, które w przeszłości zdobyły medale na olimpiadzie lub igrzyskach paraolimpijskich.

Reklama

Dla kogo emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie przyznawane jedynie najbardziej wybitnym sportowcom, którzy osiągnęli sukcesy medalowe na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach "Przyjaźń 84" lub igrzyskach paraolimpijskich. Aby zakwalifikować się do otrzymania tego świadczenia, sportowcy muszą spełnić szereg kryteriów, w tym zdobycie przynajmniej jednego medalu na wymienionych zawodach, posiadanie obywatelstwa polskiego, osiągnięcie wieku 40 lat oraz zakończenie kariery sportowej uczestnictwem w zawodach zorganizowanych przez polski związek sportowy.

Reklama

Poza emeryturą olimpijską sportowcy mogą liczyć na jednorazowe nagrody pieniężne od Ministerstwa Sportu, przyznawane przez Polski Komitet Olimpijski. W takich sytuacjach wysokość świadczenia jest zależna od koloru medalu oraz tego, czy dany sportowiec sięgnął po niego indywidualnie, czy drużynowo.

Reklama

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość emerytury olimpijskiej zależy od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, pomnożonej przez współczynnik 1,8. W roku 2023 wysokość tego świadczenia wynosiła 3 942,81 zł brutto. Zgodnie z ustawą budżetową podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę, w 2024 roku takie świadczenie dla wybitnych postaci sportu wzrośnie do 4 731,37 zł brutto. To o prawie osiemset złotych więcej niż w poprzednim roku. Warto dodać, że emerytura olimpijska wypłacana jest co miesiąc i nie podlega waloryzacji. Oraz że do emerytury olimpijskiej nie wypłaca się trzynastej i czternastej emerytury.

Kto nie dostanie 13. i 14. emerytury?

Sprawa dodatków do emerytur olimpijskich od dłuższego czasu wzbudzała istotne kontrowersje. Dlatego też redakcja "Faktu" zdecydowała się skontaktować z biurem prasowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu uzyskania precyzyjnych informacji na ten temat. Ministerstwo jednoznacznie potwierdziło, że dodatkowe świadczenia pieniężne dla medalistów olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk dla osób głuchych nie obejmują trzynastej i czternastej emerytury.

Ile wyniesie 13. emerytura?

Pozostali emeryci mogą być spokojni, ponieważ otrzymają trzynastą i czternastą emeryturę. Trzynasta emerytura zostaje ustalona na poziomie minimalnej emerytury obowiązującej w bieżącym roku po marcowej waloryzacji. Według szacunków ekspertów będzie to między 1769 zł a 1783 zł brutto. Po odliczeniu podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne emeryci mogą otrzymać od 1397,51 zł do 1408,57 zł netto. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu, natomiast osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają ją w maju. Seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków, ponieważ pieniądze zostaną wypłacone automatycznie.

A co z 14. emeryturą? Pełna kwota czternastej emerytury ma wynieść maksymalnie 2650 zł brutto. Po odliczeniach podatkowych kwota netto wyniesie 2200 zł. Istotne jest, że seniorzy, których miesięczna emerytura przekracza 2900 zł, zostaną objęci zasadą "złotówka za złotówkę", czyli czternasta emerytura będzie zmniejszona proporcjonalnie. Osoby, których emerytura przekracza 5500 zł miesięcznie, nie otrzymają czternastej emerytury, która prawdopodobnie zostanie wypłacona jesienią.