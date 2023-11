Rządowy program "Rodzina 500 plus"

Od 1 lipca 2019 roku rządowy program "Rodzina 500 plus" przysługuje na każde dziecko, niezależnie od dochodu rodziny. Jego celem jest finansowe wsparcie polskich rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka m.in.: z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz sprawowaną nad nim opieką. Obecnie wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł. Przysługuje ona na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Wniosek o jego wypłatę składa rodzic lub opiekun dziecka.

800 plus zamiast 500 plus

Jak podaje portal ZUS.pl, od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Dla rodziców oraz opiekunów dziecka oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie więcej środków na jego utrzymanie. W przypadku jednego dziecka będzie to o 3600 zł więcej rocznie. Na dwójkę dzieci rodzice lub opiekunowie dostaną 7200 zł więcej, zaś na trójkę 10800 zł więcej niż w 2023 roku.

Czy trzeba złożyć wniosek o zwiększenie świadczenia z 500 do 800 zł?

Czy trzeba złożyć wniosek, aby zamiast 500 zł otrzymać 800 zł na każde dziecko? Otóż nie. Po 1 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie kwotę świadczenia wychowawczego automatycznie. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 roku.

Podniesienie wysokości świadczenia z tzw. ”automatu” będzie dotyczyło wszystkich, którzy według stanu na dzień 1 stycznia 2024 mają prawo do tego świadczenia w okresie świadczeniowym. Okres ten trwa od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Informacja o wypłacie świadczenia w nowej wysokości pojawią się po 1 stycznia 2024 roku na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić za pośrednictwem: