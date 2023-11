Inicjatywa stanowi odpowiedź na rosnące koszty utrzymania zwierząt oraz zapewnienia im należytej opieki zdrowotnej. Inflacja spowodowała także wzrost cen zabiegów weterynaryjnych, dlatego wielu właścicieli nie może sobie pozwolić na ich wykonanie. Warto zaznaczyć, że określenie 500 plus na psa i kota to potoczna nazwa, która nie ma nic wspólnego ze świadczeniem 500 plus dla dzieci.

Reklama

Na czym polega świadczenie "500 plus na kota/psa"?

Należy dodać, że sama inicjatywa nie jest programem rządowym, a zatem nie ma charakteru ogólnokrajowego. Świadczenie jest przyznawane przez samorządy, więc występuje lokalnie. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby psów i kotów, które trafiają do schronisk. Jeśli chodzi o same zabiegi, organizatorzy zachęcają zwłaszcza do sterylizacji. Przekłada się ona na zmniejszenie poziomu niekontrolowanej agresji u zwierząt oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia groźnych chorób układu rozrodczego.

Reklama

500 plus na psa może być też przeznaczone na czipowanie, które jest jedną z najlepszych metod zapobiegania bezdomności czworonogów. Dobra informacja jest taka, że dofinansowanie zabiegów weterynaryjnych może wynieść nawet 100 proc. ich wysokości.

Reklama

Jak dostać 500 plus na psa i kota?

Ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia, na początek trzeba się dowiedzieć, czy 500 plus na kota jest w ogólne realizowane w naszej gminie. Informacji na ten temat można szukać na oficjalnej stronie internetowej gminy. Warto też zadzwonić pod podany na stronie numer telefonu. Sprawą najczęściej zajmuje się jednostka do spraw ochrony środowiska. Podczas rozmowy najlepiej zapytać o sposób złożenia wniosku. W każdej gminie może to wyglądać nieco inaczej.

Jakie dokumenty będą nam potrzebne? Aby uzyskać 500 plus na czworonoga 2023, trzeba posiadać dowód zamieszkania w gminie, w której jest realizowany program. Potrzebne może być też potwierdzenie, że płacimy tam podatki. W większych miastach uznawany jest status studenta miejscowej uczelni. W niektórych miastach, np. we Wrocławiu, aby móc za darmo skorzystać z zabiegu sterylizacji, zwierzę musi mieć czip. Warto dodać, że zabiegi można wykonać zwykle wyłącznie w wybranych gabinetach weterynaryjnych, które wyłoniono na drodze przetargu.

Do kiedy trwa przyjmowanie wniosków?

Jeśli chodzi o terminy, są one ustalane indywidualnie przez samorządy. Z tego względu każda zainteresowana osoba musi dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w jej gminie, sprawdzając informacje na stronie internetowej lub kontaktując się z urzędem. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że w wielu miejscach termin naboru wniosków trwa do końca listopada 2023 roku. To zatem ostatni moment na złożenie dokumentów. W niektórych gminach program trwa do momentu wyczerpania puli środków finansowych. Oznacza to, że nabór może zakończyć się wcześniej, niż planowano. Tak było m.in. w Warszawie. 500 plus na psa i kota miało trwać do 30 listopada 2023 roku, jednak limit wniosków osiągnięto wcześniej i kolejne nie są już przyjmowane. W części gmin termin obowiązuje do końca roku.

W jaki sposób otrzymamy 500 plus na czworonoga?

Poziom dofinansowania różni się w zależności od gminy. Zazwyczaj środki trafiają bezpośrednio na konto gabinetu weterynaryjnego. Bywa jednak i tak, że samorządy przelewają pieniądze bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę. Wysokość dofinansowania może być wyrażona kwotowo lub procentowo. Przykładowo, w Gminie Piła świadczenie może być udzielone do 50 proc. poniesionych kosztów zabiegu, jednak nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę. 500 plus to zatem nazwa umowna, bowiem rzadko się zdarza, aby gmina faktycznie wypłaciła taką kwotę.