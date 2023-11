Zarobki w branży IT

Zarobki w branży IT są bardzo wysokie i wciąż rosną, choć już nie tak szybko jak wcześniej - wynika z najnowszego raportu portalu No Fluff Jobs. Przeanalizowano ponad 250 tys. ofert pracy. Kwoty przeciętnych wynagrodzeń są nieosiągalne dla pracowników innych branż. Podczas, gdy średnia pensja w Polsce wynosi aktualnie 7 545 zł, specjaliści IT mogą liczyć nawet na jej trzykrotność, a przynajmniej na dwa razy tyle.

Widełki wynagrodzeń w specjalizacji Frontend, polegającej na projektowaniu wyglądu stron internetowych i aplikacji wynoszą od 16 do 22 tys. zł. To kwoty netto.

W kategorii DevOps, która zajmuje się umożliwianiem efektywnej współpracy zespołom programistów i informatyków, oferowane są zarobki na poziomie 18-25 tys. zł netto.

Wielu chętnych do pracy w IT

Nic dziwnego, że z roku na rok wzrasta liczba chętnych do pracy za takie pieniądze. Kandydatów jest kilkukrotnie więcej niż rok temu. W specjalizacji Fronted o jedno miejsce pracywalczy aktualnie średnio 88 osób. To wzrost o 340 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Tak duża liczba zainteresowanych, zdaniem autorów raportu, może spowodować zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń. To już zaczyna być widoczne na podstawie dostępnych danych.

Coraz wyższe wynagrodzenia w IT

W porównaniu z ubiegłym rokiem wynagrodzenia w branży IT ponownie wzrosły. Trzeba tu jednak rozróżnić formę zatrudnienia. W przypadku kontraktów B2Bśredni wzrost pensji w dolnej granicy wyniósł ponad 19 procent, a w górnej granicy 13,6 proc. Aktualnie średnie wynagrodzenie we wszystkich specjalizacjach wynosi od 18,5 do 25 tys. zł netto.

Jeśli chodzi o zatrudnionych na umowę o pracę zarobki wynoszą obecnie od 14 do 20 tys. zł brutto. Najniższe wynagrodzenia podniosły się o 16,7 proc, najwyższe o 11,1 proc.

W ostatnich miesiącach tego roku wynagrodzenia nie rosną już tak szybko i utrzymują się na podobnym poziomie.