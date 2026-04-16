Dziennik Gazeta Prawana logo

Światowy lider motoryzacji ogłasza upadłość. Prawie sto lat historii

Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:07
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
mechanik samochodowy, warsztat, praca, motoryzacja,
Światowy lider motoryzacji ogłasza upadłość/ShutterStock
Firma Erich Jaeger GmbH złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym w Friedbergu. Dostawca branży motoryzacyjnej jest niewypłacalny. Syndyk masy upadłościowej poszukuje inwestorów.

Dostawca części samochodowych Erich Jaeger był uważany za światowego lidera rynku złączy przemysłowych. Obecnie firma z długą tradycją, zatrudniająca około tysiąca pracowników na całym świecie, stoi w obliczu zamknięcia.

Gigant motoryzacyjny składa wniosek o upadłość

Erich Jaeger złożył wniosek o upadłość w Sądzie Rejonowym w Friedbergu. Firma od ponad 90 lat opracowuje i produkuje systemy złączy, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego i pojazdów użytkowych. W ostatnim czasie firma osiągała roczne obroty na poziomie około 77 milionów euro. Spośród około 1000 pracowników, 200 pracuje w Niemczech. Firma posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Meksyku, Czechach i Chinach, a także biura sprzedaży w USA, Francji, Polsce i Włoszech.

Koniec legendy? 160-letni producent wody mineralnej składa wniosek o upadłość
Poszukiwani inwestorzy. Przyczyny problemów

Jak informuje portal dlahandlu.pl "sąd powołał na tymczasowego zarządcę masy upadłościowej eksperta ds. restrukturyzacji, dr. Jana Markusa Plathnera z kancelarii Brinkmann & Partner, który prowadził już kilka skomplikowanych spraw motoryzacyjnych". "Zarządca i wierzyciele liczą na znalezienie inwestora strategicznego, który dokapitalizuje spółkę i pozwoli jej na dalsze funkcjonowanie w nieco zmienionym kształcie" - dodano.

Mimo ugruntowanej renomy oraz podjętych w ostatnim czasie prób naprawczych (w tym fuzji operacyjnej z początku 2026 roku), przedsiębiorstwo ugięło się pod ciężarem niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Zarząd oraz spółka matka, AdCapital AG, wskazują na splot trzech kluczowych czynników, które doprowadziły do niewypłacalności:

  • Geopolityczne załamanie rynków

Niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej oraz trwające konflikty zbrojne bezpośrednio przełożyły się na drastyczne obniżenie przychodów. Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wyraźne wyhamowanie popytu - szczególnie odczuwalne w segmencie pojazdów użytkowych - pozbawiły firmę stabilnych fundamentów finansowych.

  • Bariera technologicznej transformacji

Niemiecki przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie przez najbardziej kosztowny proces w swojej historii - odwrót od silników spalinowych na rzecz elektromobilności. Dla podmiotów średniej wielkości, takich jak Jaeger, konieczność finansowania gigantycznych inwestycji rozwojowych przy jednoczesnych rekordowych cenach energii i materiałów okazała się ciężarem przekraczającym ich możliwości kapitałowe.

  • Niewydolność procesów naprawczych

Choć firma wdrażała intensywne programy restrukturyzacyjne, tempo pogarszania się płynności finansowej wyprzedziło efekty tych działań. Nagły brak gotówki uniemożliwił dalsze funkcjonowanie w dotychczasowej formie, czyniąc ogłoszenie upadłości jedynym dostępnym krokiem prawnym.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: upadłośćfirmawniosekupadłość firmy
Powiązane
drogeria kobieta kosmetyki zakupy sklep
Upadłość giganta kosmetycznego. Ulubione marki z dm i Douglas zagrożone?
Ciągnik, rolnictwo, traktor, pole
Koniec ambitnych planów. Producent ciągników ogłosił upadłość
Half,Opened,Door,Of,Hotel,Room,Or,Apartment,Doorway,With
Niemiecki hotel nad Bałtykiem ogłosił upadłość. Przegrał walkę o klienta z Polską
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraŚwiatowy lider motoryzacji ogłasza upadłość. Prawie sto lat historii »
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Nowicki
Cytat dnia. Jan Nowicki. "Życie ma tylko wtedy sens, gdy..."
"Milczący świadek"
Popularny serial kryminalny wrócił. Kolejne odcinki już dziś
Quiz. Dla urodzonych w czasach PRL 7/10 jest nienegocjowalne. Młodzi nie dadzą rady
Quiz. Dla urodzonych w czasach PRL 7/10 jest nienegocjowalne. Młodzi nie dadzą rady
European Commission presents digital age verification app
UE szykuje dużą zmianę. Von der Leyen: Nie ma już wymówek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj