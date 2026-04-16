Dostawca części samochodowych Erich Jaeger był uważany za światowego lidera rynku złączy przemysłowych. Obecnie firma z długą tradycją, zatrudniająca około tysiąca pracowników na całym świecie, stoi w obliczu zamknięcia.

Gigant motoryzacyjny składa wniosek o upadłość

Erich Jaeger złożył wniosek o upadłość w Sądzie Rejonowym w Friedbergu. Firma od ponad 90 lat opracowuje i produkuje systemy złączy, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego i pojazdów użytkowych. W ostatnim czasie firma osiągała roczne obroty na poziomie około 77 milionów euro. Spośród około 1000 pracowników, 200 pracuje w Niemczech. Firma posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Meksyku, Czechach i Chinach, a także biura sprzedaży w USA, Francji, Polsce i Włoszech.

Poszukiwani inwestorzy. Przyczyny problemów

Jak informuje portal dlahandlu.pl "sąd powołał na tymczasowego zarządcę masy upadłościowej eksperta ds. restrukturyzacji, dr. Jana Markusa Plathnera z kancelarii Brinkmann & Partner, który prowadził już kilka skomplikowanych spraw motoryzacyjnych". "Zarządca i wierzyciele liczą na znalezienie inwestora strategicznego, który dokapitalizuje spółkę i pozwoli jej na dalsze funkcjonowanie w nieco zmienionym kształcie" - dodano.

Mimo ugruntowanej renomy oraz podjętych w ostatnim czasie prób naprawczych (w tym fuzji operacyjnej z początku 2026 roku), przedsiębiorstwo ugięło się pod ciężarem niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Zarząd oraz spółka matka, AdCapital AG, wskazują na splot trzech kluczowych czynników, które doprowadziły do niewypłacalności:

Geopolityczne załamanie rynków

Niestabilna sytuacja na arenie międzynarodowej oraz trwające konflikty zbrojne bezpośrednio przełożyły się na drastyczne obniżenie przychodów. Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw oraz wyraźne wyhamowanie popytu - szczególnie odczuwalne w segmencie pojazdów użytkowych - pozbawiły firmę stabilnych fundamentów finansowych.

Bariera technologicznej transformacji

Niemiecki przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie przez najbardziej kosztowny proces w swojej historii - odwrót od silników spalinowych na rzecz elektromobilności. Dla podmiotów średniej wielkości, takich jak Jaeger, konieczność finansowania gigantycznych inwestycji rozwojowych przy jednoczesnych rekordowych cenach energii i materiałów okazała się ciężarem przekraczającym ich możliwości kapitałowe.

Niewydolność procesów naprawczych

Choć firma wdrażała intensywne programy restrukturyzacyjne, tempo pogarszania się płynności finansowej wyprzedziło efekty tych działań. Nagły brak gotówki uniemożliwił dalsze funkcjonowanie w dotychczasowej formie, czyniąc ogłoszenie upadłości jedynym dostępnym krokiem prawnym.