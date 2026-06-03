Dziennik Gazeta Prawana logo

Zaskakujący trend w kraju UE. Zaczynają oferować mieszkania za darmo

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 07:42
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Finlandia
Zaskakujący trend w kraju UE. Zaczynają oferować mieszkania za darmo/Shutterstock
W Kuhmo niedaleko granicy z Rosją, kawalerka została wystawiona na sprzedaż za jedno euro, a dwupokojowe mieszkanie za darmo. Ponieważ region wschodni się wyludnia, a koszty okresowych remontów mogą przewyższać wartość nieruchomości, właściciele chcą się ich pozbyć - poinformowało radio Yle. Według mediów zjawisko będzie się nasilać.

Zdaniem pośredników nieruchomości, oferty mieszkań "za darmo" są zaskakujące, ale świadczą o nowym zjawisku w Finlandii, kiedy to właściciel mieszkania przestaje mieć z niego jakikolwiek pożytek. Przykładowo, nieruchomość z lat 70, generująca wysokie koszty ze względu na spłatę ogromnego i wieloletniego kredytu remontowego, zaciągniętego przez spółdzielnię na wymianę 40-50 letnich instalacji, staje się towarem niepotrzebnym i właściciel próbuje się jej pozbyć za darmo. - Jednak to na kupującego przejdzie dług remontowy do spłaty - podkreśla radio Yle.

Zjawisko będzie się nasilać

W ocenie stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami zjawisko będzie się nasilać, szczególnie w regionach, które się wyludniają, przybywa w nich osób starszych a nie pojawiają się nowi użytkownicy. W miasteczku Kuhmo mieszka obecnie około 7,3 tys. osób, podczas gdy w 2010 r. żyło około 9.5 tys.

Wyraźny spadek cen nieruchomości

Z prognoz fińskich banków wynika, że w ciągu najbliższych dwóch dekad na rynku w kraju trafi blisko 30 proc. starych zasobów mieszkaniowych. Według urzędu statystycznego Finlandia należy do nielicznych krajów UE, w których nastąpił wyraźny spadek cen nieruchomości. Podczas gdy np. w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i niektórych na południu kontynentu w okresie od 2010 r. obserwowane są wzrosty rzędu 50-200 proc., w Finlandii ceny spadły zależnie od obszaru o kilkanaście i więcej procent, a w wielu regionach nieruchomości przestały być postrzegane jako inwestycja.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mieszkaniaFinlandia
Powiązane
Władysław Kosiniak-Kamysz
Koszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki
Minister Finansów Andrzej Domański
Polska ma szasnę stać się europejską potęgą. Minister Domański podał dwa kluczowe warunki
pieniądze, senior, emerytura, banknoty
Darmowa komunikacja dla rodziców i świadczenia na dzieci. Polskie miasto wprowadza pakiet wsparcia dla rodzin
oprac. Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZaskakujący trend w kraju UE. Zaczynają oferować mieszkania za darmo »
Zobacz
|
Pokrój na plasterki i połóż przy storczyku. Kwiatów będzie mnóstwo
Połóż ten owoc przy storczyku, a wypuści mnóstwo pąków i przepięknie zakwitnie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Rekrutacja do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamia nowe kierunki studiów. Ruszyła rekrutacja
Inauguracja roku akademickiego na AGH w Krakowie
Rewolucja na uczelniach. Rząd szykuje nowe zasady oceny działalności naukowej
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Strasburger
Karol Strasbuger się rozwodzi? Prezenter "Familiady" zabrał głos
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj