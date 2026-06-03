Dziennik Gazeta Prawana logo

Zdolność kredytowa Polaków spada. Jedna grupa odczuła to najbardziej

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 11:19
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zdolność kredytowa Polaków spada. Jedna grupa odczuła to najbardziej
Zdolność kredytowa Polaków spada. Jedna grupa odczuła to najbardziej/Shutterstock
Dostępność kredytów mieszkaniowych nadal się kurczy. Raport RynekPierwotny.pl wskazuje, że w maju zdolność kredytowa obniżyła się już trzeci raz z rzędu, przy czym najmocniej odczuły to rodziny z dzieckiem.

Zdolność kredytowa spada trzeci miesiąc z rzędu

Z analizy BIG DATA RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl, obejmującej oferty dziesięciu banków wynika, że w maju zdolność kredytowa spadła trzeci miesiąc z rzędu.

Przykładowo singiel zarabiający ok. 6 tys. zł netto mógł w maju liczyć na blisko 420 tys. zł kredytu o przejściowo stałym oprocentowaniu - to o ok. 3 proc. mniej niż w kwietniu. W przypadku dwuosobowego gospodarstwa domowego, zarabiającego ok. 8 tys. zł netto, spadek był podobny – do ok. 543 tys. zł (o 3 proc.). W przypadku rodzin z dzieckiem, których zarobki to 10 tys. zł netto, zdolność kredytowa skurczyła się o ok. 5 proc. – do ok. 641 tys. zł.

Dostępność lokali dla singli

W ubiegłym miesiącu liczba mieszkań dostępnych cenowo dla singli spadła we wszystkich analizowanych metropoliach. W Łodzi oferta skurczyła się z ok. 5,5 tys. do ok. 5,2 tys. mieszkań (o 5 proc.), we Wrocławiu – z ok. 1,3 tys. do ok. 1 tys. (o 24 proc.), a w Warszawie – z blisko 0,9 tys. do ok. 0,7 tys. (o 24 proc.). Największy, wynoszący 26 proc. spadek odnotowano w Krakowie - z ok. 0,4 tys. do ok. 0,3 tys. mieszkań.

Dostępność mieszkań dla par bezdzietnych

W przypadku bezdzietnych par w Łodzi sytuacja praktycznie się nie zmieniła - było to ok. 8,1 tys. lokali. Duże spadki odnotowano za to w Warszawie - z ok. 3,8 tys. do ok. 3,4 tys. (o 10 proc.), we Wrocławiu - z ok. 4,3 tys. do ok. 3,7 tys. (o 13 proc.). Największy spadek, wynoszący 16 proc. dotyczył Krakowa - z ok. 3,3 tys. do ok. 2,8 tys.

Dostępność mieszkań dla rodzin z dziećmi

Dostępność mieszkań dla rodzin z dziećmi w Poznaniu i Łodzi pozostała stabilna - odpowiednio ok. 5,6 tys. i 9,1 tys. mieszkań. Natomiast w Warszawie skurczyła się o 8 proc. - z ok. 7,2 tys. do ok. 6,5 tys., we Wrocławiu o 11 proc. - z ok. 6,6 tys. do ok. 5,9 tys., a w Krakowie o 14 proc. - z ok. 6,1 tys. do ok. 5,2 tys.

Ochłodzenie popytu na rynku kredytów

Autorzy raportu zwrócili uwagę na sygnały ochłodzenia popytu na rynku kredytów. Jak zauważyli, w kwietniu liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła z 63,3 tys. w marcu do 42,3 tys., czyli o jedną trzecią. Jednocześnie liczba faktycznie udzielonych kredytów wzrosła z ok. 28,7 tys. do 29,1 tys. Wzrost ten - w ocenie portalu - jest spowodowany tym, że banki finalizowały wcześniej złożone wnioski, a napływ nowych klientów osłabł.

Polityka pieniężna głównym źródłem niepewności

W ocenie eksperta portalu RynekPierwotny.pl Marka Wielgo, źródłem niepewności dla rynku mieszkań pozostaje polityka pieniężna. Przypomniał, że niedawno rynek oczekiwał kolejnych cięć stóp procentowych, jednak sytuacja geopolityczna i ryzyka inflacyjne wyraźnie zmieniły te oczekiwania. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada stabilizację stóp procentowych, co „oznacza brak szybkiej poprawy zdolności kredytowej”.

Dla rynku mieszkaniowego oznacza to przedłużenie stanu zawieszenia. Bez wyraźnej poprawy zdolności kredytowej trudno oczekiwać odbudowy dostępności mieszkań, a rosnąca niepewność może dodatkowo ograniczać popyt” - ocenił Wielgo. Dodał, że wariant optymistyczny zakłada dziś utrzymanie sprzedaży mieszkań na poziomie zbliżonym do 2025 r., a mniej korzystne scenariusze przewidują spadek sprzedaży rzędu kilku, a w skrajnym przypadku kilkunastu procent.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: mieszkanianieruchomościkredytyzdolność kredytowa
Powiązane
Ceny mieszkań
Ceny mieszkań dają do myślenia. "Najwięcej emocji nadal budzi Warszawa"
Cudzoziemcy rzucili się na mieszkania w Polsce. Dominuje jedna nacja
Cudzoziemcy rzucili się na mieszkania w Polsce. Dominuje jedna nacja
eternit, azbest, dach, dom, wymiana dachu
Ostatni dzwonek na pieniądze na usunięcie azbestu z dachu. Jak złożyć wniosek?
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZdolność kredytowa Polaków spada. Jedna grupa odczuła to najbardziej »
Zobacz
|
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 1 czerwca benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Barbara Nowacka, Nowacka
"Cała doba dodatkowej pracy". Nauczyciele oburzeni nowym pomysłem MEN
Trudny quiz z wiedzy o PRL. O wyniku zdecyduje PESEL. Dla 95 proc. młodych 5/10 to szczyt możliwości
Trudny quiz z wiedzy o PRL. O wyniku zdecyduje PESEL. Dla 95 proc. młodych 5/10 to szczyt możliwości
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj