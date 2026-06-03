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Prezes NBP powiedział, ile złota ma Polska. "To historyczny moment"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 16:30
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Prezes NBP powiedział, ile złota ma Polska. "To historyczny moment"
Prezes NBP powiedział, ile złota ma Polska. "To historyczny moment"/NBP
Polska awansowała do światowej czołówki pod względem rezerw złota. Według prezesa NBP Adama Glapińskiego bank centralny posiada już ponad 613 ton kruszcu wartego 324,2 mld zł, a niezrealizowany zysk z tej inwestycji sięga około 153 mld zł.

"Historyczny moment"

- To jest historyczny moment, jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota - powiedział w środę Glapiński. Dodał, że bank dąży do posiadania 700 ton złota.

Z przedstawionej przez niego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają m.in.: Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone, czy Francja.

Wartość niezrealizowanych przychodów to 153,2 mld zł

Ponadto, wartość zgromadzonego w polskim banku centralnym złota na koniec maja br. wyniosła ok. 324,2 mld zł. - Dokładnie 153,2 mld zł to niezrealizowane przychody na złocie. Przypomnę, to jest różnica między wyceną naszego złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, do średniej ceny zakupu tego złota - przekazał Glapiński.

Według stanu na koniec kwietnia NBP posiadał 595 ton złota. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zasoby tego kruszcu wzrosły o 18 ton.

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Źródło PAP
Tematy: NBPzłotoAdam Glapiński
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oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
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