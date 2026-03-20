Upada producent wody mineralnej. Firma ma 160 lat

Firma Rhenser Mineralbrunnen złożyła wniosek o upadłość w Sądzie Rejonowym w Koblencji. Pierwszy raz złożyła taki wniosek w 2016 roku. Według doniesień SWR, upadłość dosięgnie 140 pracowników. Syndyk masy upadłościowej zapewnił, że firma z długoletnim doświadczeniem kontynuuje działalność bez ograniczeń.

Reklama

Firma ta z długoletnią tradycją, działa od 1862 roku i jest mocno zakorzeniona w tym regionie.

Działalność firmy ma być kontynuowana bez zakłóceń. Zapewnione jest butelkowanie wody mineralnej, spritzera jabłkowego i wielu innych napojów bezalkoholowych w butelkach szklanych i PET, a także dostawy do klientów - poinformował syndyk masy upadłościowej. Firma, wraz z adwokatem dr. Alexandrem Jüchserem, poinformowała około 140 pracowników o wniosku o ogłoszenie upadłości i dalszych krokach postępowania na zebraniu zakładowym. Wynagrodzenia pracowników są zabezpieczone świadczeniami z tytułu upadłości za marzec, kwiecień i maj 2026 roku.

Naszym nadrzędnym celem jest stabilizacja działalności operacyjnej i stworzenie warunków do stabilnej kontynuacji działalności firmy - wyjaśnia dr Alexander Jüchser. W tym celu obecnie uzyskujemy kompleksowy przegląd sytuacji gospodarczej i prowadzimy rozmowy z klientami, dostawcami i innymi partnerami biznesowymi - dodał.

Powodami złożenia wniosku o upadłość – wyjaśnił Christian Kolb, dyrektor handlowy – były przede wszystkim silna presja konkurencyjna na rynku napojów, rosnące koszty transportu, stale niskie marże i obecna niechęć konsumentów. Wzrost kosztów i niewystarczające marże doprowadziły do ​​trudności finansowych. Ostatecznie firma z długoletnim doświadczeniem musiała ogłosić upadłość.

Reklama

Drugie bankructwo od 2016 roku

W 2016 rokufirma była już w trakcie postępowania upadłościowego w ramach samorządu. W tym czasie źródło mineralne, działające w Rhens od 1862 roku, zostało pomyślnie zrestrukturyzowane i przekazane zmarłym braciom Christianowi i Friedrichowi Berentzen.

Na tym wczesnym etapie nie można jeszcze przewidzieć, które konkretne rozwiązanie zostanie ostatecznie rozważone - powiedział Holger Sieck. Jesteśmy jednak przekonani, że opracujemy i wdrożymy zrównoważone rozwiązanie dla przyszłości Rhenser Mineralbrunnen - dodał. Rhenser Mineralbrunnen od wielu lat współpracuje z klientami, szczególnie w regionie. Bierzemy na siebie tę odpowiedzialność na przyszłość i możemy ją nadal wypełniać dzięki temu krokowi - ​​dodał Sieck.