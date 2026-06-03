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Polska gospodarka będzie rosła wolniej. EBOiR obniża prognozy

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:17
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Polska gospodarka będzie rosła wolniej. EBOiR obniża prognozy
Polska gospodarka będzie rosła wolniej. EBOiR obniża prognozy/Shutterstock
EBOiR skorygował w dół prognozy wzrostu gospodarczego Polski na najbliższe dwa lata. Bank oczekuje obecnie wzrostu PKB o 3,5 proc. w 2026 r. i 2,8 proc. w 2027 r., co oznacza obniżenie wcześniejszych szacunków o 0,2 pkt proc. w obu przypadkach.

Wzrost PKB Polski

„Realny wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 3,5 proc. w 2026 r. i 2,8 proc w 2027 r. Oczekuje się, że aktywność gospodarcza będzie wspierana przez maksymalne wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy i Odnowy (RRF) przed upływem terminu wyznaczonego na koniec sierpnia 2026 r. oraz przez wzrost wydatków na obronność do 4,8 proc. PKB” - napisano w raporcie.

Wpływ SAFE na PKB

„Przyznane Polsce środki w wysokości 43,7 mld euro w ramach unijnego instrumentu pożyczkowego na rzecz obronności Security Action for Europe (SAFE) są największe w UE; kwestia prezydenckiego weta wobec ustawy dotyczącej SAFE jest rozwiązywana poprzez przekazywanie środków za pośrednictwem funduszu sił zbrojnych” - dodano.

Autorzy raportu wskazują, że wśród ryzyk dla wzrostu znajdują się możliwa eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz słabszy popyt w strefie euro.

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Źródło PAP
Tematy: SAFEPKBwzrost PKB PolskiEBOiR
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oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
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