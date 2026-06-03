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Szynki w supermarketach pod lupą ekspertów. Tam znajdziesz najlepszą szynkę

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:37
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szynka
Różne rodzaje szynki w supermarketach świetnie się prezentują, ale nie zawsze są dobrej jakości/Shutterstock
Różowa, pachnąca szynka kusi w supermarketach. Bywa krojona i pakowana próżniowo, jest też taka, którą sprzedawcy kroją na miejscu. Eksperci przebadali szynki w supermarketach. Konsumenci często kierują się ceną lub marką. Panuje przekonanie, że droższy produkt jest lepszej jakości. Jak wypada szynka z supermarketów w testach?

Szynka to świetny dodatek do kanapek i idealna przekąska. Oferta różnych rodzajów szynek w supermarketach jest bardzo bogata. Najlepsze wędliny to takie, które są zrobione z czystego mięsa, bez dodatków i wypełniaczy. Jak wynika z przeprowadzonych testów, to nie produkty premium, a tanie marki własne dyskontów wypadły najlepiej pod względem smaku i struktury. Co więcej, część popularnych, droższych szynek znanych producentów została oceniona bardzo krytycznie.

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Ta szynka - marka własna tych supermarketów - jest najlepsza

W przeprowadzonym w Niemczech teście SWR i rbb „SUPER.MARKT”, którego wyniki cytuje portal polskiobserwator.de najwyższe oceny zdobyły przede wszystkim najtańsze produkty dostępne w supermarketach. Szynka marki własnej Edeka "Gut & Günstig" (ok. 7,95 euro/kg) została uznana za najbardziej "mięsną", o naturalnym smaku i przyjemnej, zwartej strukturze. Eksperci zwrócili uwagę na jej dobrą jakość w stosunku do ceny oraz pozytywne wrażenia podczas degustacji - czytamy w portalu polskiobserwator.de. Równie wysoko oceniono szynkę Aldi "Gut Drei Eichen" (ok. 13,27 euro/kg), która została opisana jako łagodna, dobrze zbalansowana i wyjątkowo udana w swojej kategorii. Co istotne, to właśnie te dwie najtańsze propozycje znalazły się na szczycie zestawienia, wyprzedzając droższe i bardziej rozpoznawalne marki.

Te rodzaje szynki z supermarketów oceniono najgorzej

Jak informuje portal polskiobserwator.de gorzej wypadły szynki z wyższej półki cenowej oraz produkty oznaczone jako bio. Herta (ok. 25,90 euro/kg) została skrytykowana za zbyt słony smak oraz suchą, mało przyjemną strukturę. Według ekspertów nie dawała ona wrażenia wysokiej jakości, mimo swojej ceny. Jeszcze słabiej oceniono Rewe Bio (ok. 28,90 euro/kg), której smak określono jako nienaturalny i mało "szynkowy". Testerzy zwrócili uwagę na wyraźnie przetworzoną konsystencję, porównując ją nawet do produktów formowanych mechanicznie. Również Alnatura Bio (ok. 41,13 euro/kg) nie spełniła oczekiwań – smak był łagodny, ale mało wyrazisty i bardziej przypominał standardową wędlinę niż klasyczną szynkę.

Dobra szynka - cechy

Dobra szynka to przede wszystkim wysoka zawartość mięsa, naturalny skład i odpowiednia konsystencja. Powinna zawierać minimum 90 proc. mięsa (często powyżej 110 g mięsa na 100 g gotowego produktu) i być wolna od "wypełniaczy".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: supermarketekspertszynka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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