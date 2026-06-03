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Koniec transportowego giganta. Belgijska firma ogłasza upadłość po 118 latach działalności

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:35
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bankructwo, upadłość konsumencka
Kryzys na rynku TSL zbiera żniwo. Belgijska firma transportowa ogłasza upadłość/ShutterStock
Belgijska firma transportowa Ziegler złożyła wniosek o upadłość do Sądu Gospodarczego w Brukseli. Po 118 latach działalności na rynku, potężny gracz logistyczny przegrał walkę z rosnącymi cenami paliw oraz gigantycznym zadłużeniem.

Belgijska firma transportowa ogłasza upadłość

Belgijska firma transportowa Ziegler złożyła wniosek o upadłość do Sądu Gospodarczego w Brukseli - donosi francuskojęzyczny dziennik finansowy L'Echo. Związki zawodowe potwierdziły tę informację.

Upadłość dotyczy czterech firm: Ziegler NV, Intertrans, Dornach i Universal Express. Teraz zostaną powołani syndycy, którzy postarają się znaleźć co najmniej jednego nabywcę przedsiębiorstwa.

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Jak powiedział Philippe Lescot ze związku zawodowego, "ogłoszenie upadłości zostało potwierdzone w poniedziałek podczas specjalnego posiedzenia rady zakładowej". Celem pozostaje uratowanie jak największej liczby miejsc pracy - dodał Lescot.

Według związków zawodowych, w firmie w Belgii pracuje około 500 osób. Przewiduje się przejęcie różnych części firmy, ale większość tych miejsc pracy jest zagrożonych.

118 lat działalności firmy - problemy z powodu ceny paliw

Belgijska grupa Ziegler istnieje od 1908 roku i zatrudnia ponad 3200 osób w 16 krajach na całym świecie. Firma od kilku miesięcy boryka się z trudnościami finansowymi, częściowo z powodu rosnących cen paliw.

W związku z faktem, że koszty gazu i paliwa utrzymują się od lat na wysokim poziomie, niemal każda firma świadcząca usługi transportowe odczuła nagły wzrost wydatków. Lokalne media wskazują, że w ciągu ostatnich 10 lat firma przeszła również okres gwałtownej ekspansji, w wyniku której jej całkowite zadłużenie przekroczyło 400 milionów euro.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: upadłośćfirmatransportbelgia
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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