Prof. Belka mocno: Niemcy są w pułapce taniej waluty, Polska też częściowo tam jest

Beata Zatońska
Prof. Marek Belka o sytuacji finansowej Polski/East News
"W Polsce liczy się tylko eksport, więc każde umocnienie złotego jest u nas źle widziane" - powiedział PAP Marek Belka. Jego zdaniem to sprawia, że Polska znalazła się częściowo w pułapce taniej waluty. Jak podkreślił ekonomista, Niemcy wpadły w tę pułapkę już wcześniej, ponieważ ze względu na przewagi kosztowe firmy przestały szukać nowych technologii.

Były prezes NBP, były minister finansów i były premier Marek Belka ocenił, że polskie rezerwy walutowe są zbyt duże, ponieważ środki pozyskiwane choćby z UE wymieniane są w banku centralnym.

"W Polsce bogiem jest eksport"

"U nas bogiem jest eksporter. Liczy się tylko eksport, eksport i jeszcze raz eksport, w efekcie każde umocnienie złotego jest u nas źle widziane" - powiedział PAP Marek Belka. To powoduje, że złoty się nie umacnia, a tym samym przedsiębiorcy nie są zmuszani do modernizacji i kupowania nowych technologii. Z takim problemem zetknęli się Niemcy.

"Gospodarka niczym nałogowiec"

"Jak się tak eksportuje, eksportuje, eksportuje, to gospodarka staje się niczym nałogowiec - zależna od eksportu. I wystarczy, że coś się zdarzy, choćby zniknie dostęp do taniego gazu z Rosji, i ten eksport zaczyna zwalniać i hamować, i wtedy nie ma co robić z tymi produktami, bo znika ta konkurencyjność kosztowa, a nie ma konkurencyjności technologicznej, bo niemieckie firmy oduczyły się pazerności na nowe technologie" - powiedział Marek Belka. – (…) "Niemcy wpadły w pułapkę taniej waluty. Tak jak my także jesteśmy do pewnego stopnia w takiej pułapce" - powiedział także.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Tematy: PolskaMarek Belkawaluta
