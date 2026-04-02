Perła PRL-u na sprzedaż. W zabytkowych piwnicach kryje się skarb z 1947 roku

Weronika Papiernik
2 kwietnia 2026, 15:22
Starka
Kultowa szczecińska fabryka idzie pod młotek/PAP Archiwalny
Szczecińska Fabryka Wódek "Starka", jeden z najbardziej ikonicznych filarów polskiego gorzelnictwa, została wystawiona na sprzedaż. Choć oficjalna wycena przedsiębiorstwa wynosi 106,3 mln zł, prawdziwy skarb kryje się w zabytkowych piwnicach - to około 3 tysiące beczek leżakowanego alkoholu, w tym destylaty pamiętające 1947 rok. Syndyk poszukuje inwestora, który w drodze publicznego przetargu przejmie majątek spółki i przywróci produkcję legendarnej marki.

Starka: Losy legendy polskiego gorzelnictwa

Marka Starka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych filarów polskiego przemysłu spirytusowego. Choć jej tradycja wywodzi się jeszcze z XVI wieku, to kluczowy dla niej zakład w Szczecinie rozpoczął działalność w 1863 roku. Przez kolejne dziesięciolecia fabryka ta stała się domem dla wyjątkowego, długo leżakowanego trunku, który zyskał status symbolu polskiej jakości, rzemiosła oraz istotnego elementu dziedzictwa narodowego.

Biura podróży w Polsce narażone na upadłość. To efekt wojny na Bliskim Wschodzie
Serwis Mediaroom wspomina, że mimo silnej pozycji wizerunkowej, ostatnie lata były dla przedsiębiorstwa niezwykle trudne. W 2012 roku przed widmem upadku firmę uratował kapitał z Kanady.

Spółka ogłosiła upadłość

Jednak trzy lata temu, sąd zdecydował o ogłoszeniu upadłości spółki, której zadłużenie sięgało wówczas 66 milionów złotych. Obecnie syndyk dąży do sprzedaży całego przedsiębiorstwa w drodze publicznego przetargu. Taka formuła sprzedaży daje nadzieję, że nowy właściciel nie tylko przejmie majątek, ale przede wszystkim przywróci produkcję legendarnej wódki.

Wartość tej inwestycji z oficjalnej wyceny operacyjnej wynika, że wynosi 106,3 miliona złotych. Na majątek Szczecińskiej Fabryki Wódek "Starka” składają się: ponad dwuhektarowa nieruchomość w Szczecinie z zabytkowymi piwnicami do starzenia alkoholu, której wartość szacuje się na 70 milionów złotych. Zapasy produkcyjne - około 3 tysiące beczek starzonego alkoholu/ Eksperci szacują potencjał przychodowy tych zapasów na blisko 457 milionów złotych, co kilkukrotnie przewyższa wycenę całego zakładu.

"Ogromny potencjał wzrostu"

Oficjalna wycena stanowi jedynie punkt odniesienia i powinna być traktowana jako minimalna wartość. Mamy do czynienia z aktywem, które łączy tradycję z ogromnym potencjałem wzrostu. To nie tylko kontynuacja produkcji, ale możliwość zbudowania silnej, międzynarodowej marki - mówi adwokat Bartosz Groele, pełnomocnik właściciela.

czekolada czekolady
Charlie traci fabrykę czekolady. Znany producent po 40 latach działalności ogłasza upadłość
woda, sklep, woda niegazowana
Koniec legendy? 160-letni producent wody mineralnej składa wniosek o upadłość
Bankructwo
Gigant meblowy ogłosił upadłość po 70 latach. Rusza wyprzedaż majątku
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
