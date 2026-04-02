Minister Energii ogłasza. Tyle zapłacimy w Wielki Piątek za litr benzyny

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Maksymalna cena benzyny 3 kwietnia

Z czwartkowego obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim wynika, że w piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Tyle kosztowała benzyna w mijającym tygodniu

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł a oleju napędowego - 7,65 zł. W środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł. We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Kiedy dowiemy się, ile zapłacimy za benzynę w Wielkanoc?

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie (4, 5, 6 i 7 kwietnia). Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.