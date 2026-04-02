Minister Energii ogłasza. Tyle zapłacimy w Wielki Piątek za litr benzyny

Beata Zatońska
2 kwietnia 2026, 17:31
Ceny benzyny budzą wiele emocji
W najbliższy piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,19 zł, benzyny 98 - 6,80 zł, a oleju napędowego - 7,64 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w piątek ceny maksymalne na stacjach będą niższe niż w czwartek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Wielkie tankowanie za 5,80 zł. Na tych stacjach benzyna 95 jest najtańsza
Maksymalna cena benzyny 3 kwietnia

Z czwartkowego obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim wynika, że w piątek cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,19 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,80 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,64 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Tyle kosztowała benzyna w mijającym tygodniu

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł a oleju napędowego - 7,65 zł. W środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł. We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Kiedy dowiemy się, ile zapłacimy za benzynę w Wielkanoc?

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie (4, 5, 6 i 7 kwietnia). Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Powiązane
Starka
Perła PRL-u na sprzedaż. W zabytkowych piwnicach kryje się skarb z 1947 roku
Weryfikacja stażu pracy w kilka sekund? ZUS ułatwia życie pracodawcom
Weryfikacja stażu pracy w kilka sekund? ZUS ułatwia życie pracodawcom
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
