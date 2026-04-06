Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jak dostać 336 zł co miesiąc?

Obecnie wysokość ryczałtu energetycznego to 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta zmienia się co roku 1 marca. Wysokość świadczenia ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w lutym każdego roku. Pieniądze te stanowią uzupełnienie zasadniczej emerytury. Możesz je wykorzystać na dowolne opłaty związane z energią w Twoim domu – nie ma znaczenia, czy płacisz za prąd, gaz czy ciepło z sieci miejskiej.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Dodatek nie jest dostępny dla wszystkich emerytów. Zgodnie z przepisami, o pieniądze mogą ubiegać się osoby posiadające konkretne uprawnienia. Ryczałt energetyczny otrzymasz, jeśli jesteś emerytem lub rencistą i masz status kombatanta lub innej osoby uprawnionej, byłeś żołnierzem zastępczej służby wojskowej i przymusowo pracowałeś w kopalniach węgla, kamieniołomach lub przy wydobyciu uranu, jesteś wdową lub wdowcem po kombatancie lub osobie uprawnionej, jesteś wdową po żołnierzu przymusowo zatrudnianym w wyżej wymienionych miejscach.

Co najważniejsze – ZUS nie bierze pod uwagę Twoich zarobków. Nawet jeśli masz wysoką emeryturę, nadal możesz pobierać ten dodatek.

Jak złożyć wniosek o pieniądze?

ZUS lub KRUS nie wypłacą Ci ryczałtu automatycznie. Musisz o niego poprosić. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

Złóż pisemny wniosek w swojej placówce ZUS lub KRUS.

Zgłoś wniosek ustnie do protokołu podczas wizyty w urzędzie.

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia. Zazwyczaj jest to decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).

Ważne zasady, o których musisz wiedzieć

Jeśli pobierasz jednocześnie emeryturę i rentę (lub kilka innych świadczeń), ZUS przyzna Ci tylko jeden dodatek energetyczny. Nowe kwoty zawsze wchodzą w życie 1 marca. Jeśli złożysz wniosek później, wypłata ruszy od momentu dopełnienia formalności.