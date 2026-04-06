Dziennik Gazeta Prawana logo

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jak dostać 336 zł co miesiąc?

Olga Skórko
dzisiaj, 06:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
portfel, pieniądze
Od 1 marca 2026 r. ZUS wypłaca ryczałt energetyczny w wysokości 336,16 zł miesięcznie. To specjalny dodatek dla emerytów i rencistów, który ma pomóc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. Jak podaje ZUS, świadczenie przysługuje bez względu na wysokość Twoich dochodów, jednak aby je otrzymać, musisz złożyć odpowiedni wniosek. Dowiedz się, kto dokładnie może skorzystać z tej dopłaty i jakie dokumenty są wymagane, aby pieniądze trafiły na Twoje konto.

Obecnie wysokość ryczałtu energetycznego to 336,16 zł miesięcznie. Kwota ta zmienia się co roku 1 marca. Wysokość świadczenia ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w lutym każdego roku. Pieniądze te stanowią uzupełnienie zasadniczej emerytury. Możesz je wykorzystać na dowolne opłaty związane z energią w Twoim domu – nie ma znaczenia, czy płacisz za prąd, gaz czy ciepło z sieci miejskiej.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Dodatek nie jest dostępny dla wszystkich emerytów. Zgodnie z przepisami, o pieniądze mogą ubiegać się osoby posiadające konkretne uprawnienia. Ryczałt energetyczny otrzymasz, jeśli jesteś emerytem lub rencistą i masz status kombatanta lub innej osoby uprawnionej, byłeś żołnierzem zastępczej służby wojskowej i przymusowo pracowałeś w kopalniach węgla, kamieniołomach lub przy wydobyciu uranu, jesteś wdową lub wdowcem po kombatancie lub osobie uprawnionej, jesteś wdową po żołnierzu przymusowo zatrudnianym w wyżej wymienionych miejscach.

Co najważniejsze – ZUS nie bierze pod uwagę Twoich zarobków. Nawet jeśli masz wysoką emeryturę, nadal możesz pobierać ten dodatek.

Jak złożyć wniosek o pieniądze?

ZUS lub KRUS nie wypłacą Ci ryczałtu automatycznie. Musisz o niego poprosić. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • Złóż pisemny wniosek w swojej placówce ZUS lub KRUS.
  • Zgłoś wniosek ustnie do protokołu podczas wizyty w urzędzie.

Do wniosku musisz dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia. Zazwyczaj jest to decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów lub zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).

Ważne zasady, o których musisz wiedzieć

Jeśli pobierasz jednocześnie emeryturę i rentę (lub kilka innych świadczeń), ZUS przyzna Ci tylko jeden dodatek energetyczny. Nowe kwoty zawsze wchodzą w życie 1 marca. Jeśli złożysz wniosek później, wypłata ruszy od momentu dopełnienia formalności.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSryczałt energetycznyemerytKRUS
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj