Dziennik Gazeta Prawana logo

Długie przetargi mogą kosztować Polskę miliardy z funduszy UE. UZP szykuje zmiany

oprac. Anna Rymkiewicz
2 kwietnia 2026, 12:39
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Długie przetargi mogą kosztować Polskę miliardy z funduszy UE. UZP szykuje zmiany
Długie przetargi mogą kosztować Polskę miliardy z funduszy UE. UZP szykuje zmiany/Shutterstock
Postępowania na kluczowe inwestycje przeciągają się w nieskończoność. Urząd Zamówień Publicznych szykuje zmiany przepisów, które usprawnią proces przetargowy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta przypomniała, że w 2025 r. było niemal 6 tys. skarg przy przetargach do Krajowej Izby Odwoławczej, z czego duża część dotyczyła inwestycji zlecanych przez sektor publiczny.

Najwięksi gracze w odwołaniach przetargowych

Stowarzyszenie Wykonawców i Dostawców Budownictwa na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Zamówień Publicznych sporządziło zestawienie odwołań składanych przez firmy budowlane. Prym wiodą duże konsorcja z dominującym kapitałem zagranicznym. W 2025 r. najwięcej odwołań, 99 złożył Strabag. Na drugim miejscu był Budimex z liczbą 60 odwołań, a na trzecim Porr z 24 odwołaniami - wylicza „DGP”.

W branży słychać głosy, że trzeba ograniczyć liczbę odwołań w przetargach. Przy przeciągających się nawet do 2–3 lat rozstrzygnięciach pierwotna oferta cenowa przestaje być aktualna, co rodzi kolejne spory o waloryzację umowy. Są też głosy, że trzeba podnieść opłaty za wniesienie odwołania i powinna wynosić 1 proc. kwoty kontraktu.

Propozycje zmian w procedurach odwołań

Cytowany przez „DGP” Zbigniew Szymczak ze Stowarzyszenia Wykonawców i Dostawców Budownictwa uważa, że byłoby to niedobre rozwiązanie. Reprezentowane przez niego stowarzyszenie zrzesza głównie mniejsze i średnie firmy.

Dla takich wykonawców podniesienie kwoty za odwołanie będzie ograniczeniem praw, bo nie będzie ich często stać na ten krok, a za 1 proc. optują duże firmy, które najczęściej same przeciągają przetargi – stwierdza rozmówca „DGP”.

Urząd Zamówień Publicznych pracuje nad usprawnieniami w prawie zamówień publicznych. Szefowa urzędu Agnieszka Olszewska zapowiedziała, że podniesienie wysokości wpisu za odwołanie jest już praktycznie pewne. Rozważane są też inne zmiany, np. uściślenie definicji rażąco niskiej ceny, która też jest powodem częstych odwołań. Doprecyzowane mają też zostać zasady wykluczania wykonawców z przetargów - pisze „DGP”.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UEprzetargiUZP
Powiązane
oprac. Anna Rymkiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDługie przetargi mogą kosztować Polskę miliardy z funduszy UE. UZP szykuje zmiany »
Zobacz
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj