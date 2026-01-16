Koniec tygodnia to kolejna okazja na to, by w sklepach dużych sieci skorzystać z atrakcyjnych promocji. Wśród produktów, które cieszą się największym uznaniem klientów i których cena często ulega obniżce, jest kawa. To produkt, który również często znika z szafek w naszych kuchniach a w wielu domach uważany jest po prostu za niezbędny.

Z obniżki ceny dobrej kawy tym razem możemy skorzystać w sklepach sieci Aldi. W ofercie znalazła się kawa ziarnista oraz kawa mielona. Dzięki tej promocji można uzupełnić zapasy markowej kawy i zaoszczędzić pieniądze.

Niższa cena kawy w Aldi. Ile dni trwa promocja?

Oferta promocyjna, którą znajdziemy w sklepach sieci Aldi na dobrą kawę w niższej cenie trwa jeszcze dwa dni w piątek 16 stycznia oraz sobotę, 17 stycznia. Produktem, który został objęty promocją i kosztuje mniej jest kawa znanej marki.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie produkt można kupić taniej?

Produkt, który został objęty promocją jest kawa marki Dallmayr a dokładnie dwa jej rodzaje. Mowa o takich produktach jak:

Dallmayr Classic Intense (kawa mielona)

Dallmayr Classic Intense (kawa ziarnista)

W ramach tej oferty, którą swoim klientom proponują sklepy sieci Aldi, przy zakupie dwóch produktów, za drugi zapłacimy 80 proc. mniej. Opakowania kawy, które znalazły się w promocji, ważą 500 gram. Dzięki tej promocji za cenę niewiele wyższą niż jedno opakowanie, mamy aż kilogram tej dobrej kawy. Produkty w ramach tej promocji można dowolnie mieszać.

Obniżka ceny kawy w Aldi. Czy obowiązują limity?

Promocja na kawę ziarnistą w sklepach sieci Aldi została objęta limitem. Podczas jednych zakupów można kupić cztery opakowania tej dobrej kawy. Poza tym Aldi nie stawia żadnych dodatkowych warunków. To oznacza, że nie trzeba posiadać żadnej karty ani aplikacji lojalnościowej.