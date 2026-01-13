Rossmann to sieć drogerii, którą polscy klienci często odwiedzają. Wielu z nich regularnie korzysta z promocji i obniżek, które oferuje ta sieć sklepów. Nowych obniżek cen i ofert specjalnych nie brakuje. Co tydzień Rossmann serwuje nowe, atrakcyjne oferty dla swoich klientów.

Promocje, które ta sieć drogerii oferuje swoim klientom, dostępne są zarówno stacjonarnie, jak i w sieci. Tym razem z jednej z takich okazji można skorzystać online. Co to za promocja? Jaki produkt został nią objęty? Jak z niej skorzystać?

"1+1 gratis" w Rossmannie. Jaki produkt można kupić w promocji?

W internetowej drogerii Rossmann można skorzystać z okazji "1+1 gratis". Oznacza to, że przy zakupie jednego produktu, drugi można dostać gratis. Tym produktem a dokładnie kosmetykiem objętym promocją "1+1 gratis" są balsamy do ust Tisane. Produkty te można w Rossmanie nabyć w cenie od 16.99 zł do 18.99 zł.

Reklama

"1+1 gratis" w Rossmannie. Do kiedy trwa promocja?

Promocja "1+1 gratis", z której można skorzystać w drogerii online Rossmanna, trwa do końca tygodnia. Balsamy do ust Tisane można będzie, więc kupić do niedzieli, 18 stycznia. Warto się jednak pospieszyć z zakupami, bo jak informuje Rossmann, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów, oferta ta będzie nieaktualna.

"2+1 gratis" w Rossmannie. Jakie produkty można dostać za darmo?

To nie jedyna oferta Rossmanna w ramach, której można otrzymać coś gratis. Kolejna promocja, tym razem "2+1 gratis", obejmuje kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Promocją objęte zostały takie marki jak:

Bielenda SupremeLab Energy

Bielenda Recharge

Biotaniqe Snail

Perfecta Fenomen C

Resibo

Tołpa Liquid Needles.

Reklama

Promocje w Rossmannie. Co można kupić taniej?

W Rossmannie, w tym tygodniu, można także skorzystać z oferty "-50% na drugi produkt". Tą promocją objęte zostały kosmetyki takich marek jak: Beauty of Joseon, Cosrx, Everybody London, Skin 1004, Mediheal Derma Synergy, Black Pink lub na Elseve, Head & Shoulders, TaftxGliss i Taft Aloe.