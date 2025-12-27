Kawa jest jednym z tych produktów, który podobnie jak masło jakiś czas temu mocno podrożał i nie tanieje. Każda promocja w ramach której można kupić kawę w niższej cenie, jest dla wielu klientów dużych sieci sklepów ofertą wręcz na wagę złota.

Tym razem nie Biedronka, nie Lidl, ale sieć sklepów Aldi proponuje duże opakowanie dobrej kawy w niższej, atrakcyjnej cenie. Jakie są warunki tej promocji? Do kiedy trwa?

Dobra kawa w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Kawa, którą sieć sklepów Aldi, ma w swojej ofercie w promocyjnej cenie, można było kupić przed świętami, ale oferta jest aktualna również po świętach. Z oferty tej można skorzystać jeszcze przez jeden dzień. Ważna jest w sobotę, 27 grudnia.

Dobra kawa w Aldi w niższej cenie. Jakie są warunki promocji?

Kawa, która znalazła się w ofercie sklepów sieci Aldi to kawa, którą, jak wynika z badań konsumenckich, jest jedną z najczęściej wybieranych. Co to za produkt, który można kupić taniej?

Produktem, który znalazł się w ofercie jest kawa mielona Jacobs Kronung w opakowaniach po 500 g. Regularna cena za opakowanie to 45,99 zł. Teraz w ramach promocji można ją kupić w cenie 13,99 zł za opakowanie. Warunek jest taki, że trzeba włożyć do koszyka dwa. Wówczas jedno z opakowań będzie tańsze o 69 proc.

Dobra kawa w niższej cenie. Czy obowiązują limity na ofertę w Aldi?

Aby skorzystać z promocji w sklepach sieci Aldi nie trzeba posiadać żadnych aplikacji ani kart. Oferta ta została jedynie objęta limitem. Jeden klient może kupić cztery opakowania kawy Jacobs.