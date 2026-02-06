Urząd Miejski w Suwałkach wyznaczył krótki termin na ubieganie się o pieniądze. Jeśli chcesz wymienić ogrzewanie na proekologiczne to początek przyjmowania wniosków przypada na 15 lutego 2026 r. Ostateczny termin to 31 marca 2026 r.

Urzędnicy będą brać pod uwagę datę wpływu wniosku. Warto się pośpieszyć, ponieważ pieniądze trafią w pierwszej kolejności do osób, które zdecydują się na trwałą likwidację starego źródła ciepła i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ile wynosi dotacja w 2026 roku?

Wysokość wsparcia zależy od zarobków oraz rodzaju budynku. Miasto podzieliło beneficjentów na grupy dochodowe.

Domy jednorodzinne : Grupa I (100 proc. dotacji, max 8 000 zł ): Przysługuje osobom o dochodzie do 1894 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Grupa II (70 proc. dotacji, max 5 000 zł ): Dla osób przekraczających powyższe progi dochodowe.

: Grupa I (100 proc. dotacji, max ): Przysługuje osobom o dochodzie do 1894 zł na osobę (gospodarstwo wieloosobowe) lub do 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Grupa II (70 proc. dotacji, max ): Dla osób przekraczających powyższe progi dochodowe. Wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych mogą liczyć na zwrot 70 proc. kosztów. Maksymalna kwota wsparcia to w tym przypadku 20 000 zł.

Na co można wydać dotację?

Program precyzyjnie określa, jakie inwestycje sfinansuje miasto. Urząd stawia przede wszystkim na likwidację starych pieców na paliwo stałe. Pieniądze możesz przeznaczyć na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, zakup nowoczesnego źródła ciepła o wyższej sprawności (tylko w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci miejskiej). Dotacja nie obejmuje wymiany pieca na pompę ciepła ani ogrzewanie elektryczne w ramach tego konkretnego programu miejskiego.

Łączenie dotacji

Suwalski program jest elastyczny. Możesz starać się o dofinansowanie tego samego zadania z ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze". Suma wszystkich dotacji nie może przekroczyć 100 proc. kosztów inwestycji. Miejska dotacja może pokryć wkład własny w innych programach. Trzeba uniknąć podwójnego finansowania tych samych wydatków.

Dekada walki ze smogiem

Suwałki konsekwentnie inwestują w czyste powietrze. Przez ostatnie 10 lat miasto wydało ponad 2 miliony złotych na likwidację starych pieców. Dzięki tym środkom 549 rodzin zmieniło swoje systemy grzewcze na bardziej ekologiczne. Formularze wniosków znajdują się na stronie www.um.suwalki.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska.